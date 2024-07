Die Ecclesia-Gruppe erweitert erneut ihre Geschäftsleitung: Andrea Weierich wird Co-Chefin des nach eigenen Angaben größten deutschen Versicherungsmaklers für Unternehmen und Institutionen mit mehr als 2.800 Beschäftigten und einem platzierten Prämienvolumen von jährlich 3 Milliarden Euro. Weierich ist promovierte Wirtschaftsinformatikerin und war unter anderem mehrere Jahre lang Mitglied der Geschäftsleitung beim Technologieberatungsunternehmen Booz Allen Hamilton. Im Jahr 2012 wechselte sie zum Versicherer Allianz, wo sie ebenfalls Leitungspositionen innehatte. Seit 2022 leitet sie ein globales Team bei Amazon Web Services und fokussiert sich dabei auf die Schlüsselthemen künstliche Intelligenz und Machine Learning, Daten- und Analyseplattformen, Cloud-Migration und neue Geschäftsmodelle in der Versicherungsbranche.

Chefin für IT-Systeme im In- und Ausland

Andrea Weierich © Ecclesia

Bei ihrem neuen Arbeitgeber übernimmt Weierich ab September als gruppenweite Chief Information Officer (CIO) die Leitung der IT-Organisation der gesamten Unternehmensgruppe im In- und Ausland. In dieser Funktion verantwortet die 56-Jährige zukünftig die übergreifende Führung des bereits laufenden IT-Transformationsprogramms, die fortlaufende Optimierung und Koordination der IT-Kapazitäten sowie die Weiterentwicklung der gruppenweiten Systemlandschaft. Zu der Firmengruppe gehören unter anderem Maklerbetriebe für spezielle Zielgruppen sowie Assekuradeure und der Rückversicherungsmakler Ecclesia Re. Die Bandbreite der Kundenbeziehungen reicht vom börsennotierten Großkonzern über den Mittelstand bis zu Großkliniken und kirchlichen Institutionen.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Spezialmakler für Transaktionsversicherungen

Die Ecclesia-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Detmold und ist deutschlandweit vertreten. Darüber hinaus ist sie über eigene Unternehmen in fünf weiteren europäischen Ländern vertreten und ist in insgesamt mehr als 170 Ländern weltweit aktiv. Aktuell ist die Firmengruppe im Zuge einer weiteren Investitionsrunde Mehrheitsgesellschafterin von Liva Partners geworden. An diesem Spezialmakler mit Sitz in London hatten sich die Detmolder bereits vor drei Jahren als Minderheitsgesellschafterin beteiligt. Liva bietet Firmen Versicherungen für Risiken an, die im Zusammenhang mit einer Unternehmenstransaktion entstehen können. Das Tagesgeschäft des Londoner Versicherungsmaklers führen weiterhin die Gründer und Gesellschafter Clemens Kueppers und Alan Hands.