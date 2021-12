Bogdan war seit 2005 als Abteilungsdirektor im Großkundengeschäft sowie als Relationshipmanager im Privatkundengeschäft des Schweizer Bankhauses Julius Bär in Deutschland tätig. Zuvor arbeitete er bei Société Generale Asset Management sowie bei Merrill Lynch. World of Fonds ist ein Emissionshaus für geschlossene Immobilienfonds mit Schwerpunkt Mittlerer Osten. Das Unternehmen sitzt in Fulda und Dubai.