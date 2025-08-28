Der bisherige N26-Vorsitzende Marcus Mosen soll zum 1. September neuer Co-Chef der Neobank werden. Gleichzeitig rückt ein Ex-Bundesbanker in den Vorstand des Aufsichtsrats.

Die Berliner Neobank N26 ordnet ihre Führungsetage neu. Andreas Dombret, ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, soll im Oktober den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen. Die Finanzaufsicht muss der Personalie noch formal zustimmen, ist aber bereits informiert worden.

Der bisherige Aufsichtsratschef Marcus Mosen wechselt zum 1. September in den Vorstand und wird dort gemeinsam mit Mitgründer Maximilian Tayenthal die Geschäfte als Co-CEO führen. Die Bankenaufsicht hat diesem Wechsel bereits zugestimmt, wie das Unternehmen bestätigte.

„Andreas Dombret soll von den Gründern und mehreren Investoren als neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats von N26 vorgeschlagen werden“, heißt es seitens der Neobank. Das Unternehmen plant zeitnah eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um die Personalie formal zu beschließen.

Während sich die neue Führungsstruktur abzeichnet, bleibt die Rolle von Mitgründer Valentin Stalf weiterhin offen. Der 39-Jährige hatte erst vor einer Woche öffentlich erklärt, er wolle seinen Posten als Co-Chef aufgeben und nach einer Übergangsphase in den Aufsichtsrat wechseln. „Ich habe mir in den vergangenen Monaten und auch Jahren immer wieder die Frage gestellt: Was ist die richtige Rolle für mich?“, sagte Stalf damals dem „Handelsblatt“.

Mit Dombret holt sich N26 einen erfahrenen Banker und Regulierungsexperten an Bord. Er verantwortete zwischen 2010 und 2018 bei der Bundesbank die Bankenaufsicht und kennt die regulatorischen Anforderungen aus erster Hand. Diese Expertise kommt zur rechten Zeit: Die Bafin und die Bundesbank hatten der Neobank nach einer Sonderprüfung im Jahr 2024 erhebliche Defizite im Risikomanagement bescheinigt.