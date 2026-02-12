Portfoliomanager Andreas Fitzner hält trotz Verlusten an seiner Yen-Position fest. Warum er 2026 auf Europa setzt und welche Performance er erwartet.

Andreas Fitzner von Eyb & Wallwitz „Wir haben alle US-Dollar-Anleihen verkauft – und halten am Yen fest“

DAS INVESTMENT: Herr Fitzner, Trump ist jetzt seit gut einem Jahr im Amt, die Fed hat den Leitzins gesenkt, aber Trump erhöht den Druck auf weitere Senkungen. Wie navigieren Sie mit Ihrem Fonds durch dieses Spannungsfeld?

Andreas Fitzner: Es ist richtig, dass Trump eine andere Kommunikation zur Zentralbank pflegt. Inhaltlich will er dasselbe wie alle Präsidenten – möglichst niedrige Zinsen, damit die Wirtschaft boomt. Aber er übt einen ganz anderen Druck aus, was für Unsicherheit sorgt und die Unabhängigkeit der Fed infrage stellt.

Bei uns im Fonds haben wir alle US-Dollar-Anleihen bereits Anfang letzten Jahres verkauft. Wir haben nur noch eine Wandelanleihe in US-Dollar im Portfolio. Unser Ausblick auf den Dollar ist strukturell negativ – nicht nur wegen der Geldpolitik, sondern auch wegen Trumps Fiskalpolitik, die das Haushaltsdefizit weiter hochtreibt. Die Zolleinnahmen helfen da zwar ein bisschen, aber die bereits in Kraft getretenen Steuersenkungen halten das Defizit weiter hoch. Unsere Lösung ist daher, den US-Dollar-Markt auf der Anleihenseite zu meiden.

Ihr antizyklisches Verhalten wurde 2025 ja nicht immer belohnt – Trump-Rally, KI-Hype. Wann stößt Ihre Strategie an Grenzen?

Fitzner: Auf der Aktienseite wäre es letztes Jahr sehr schlecht gelaufen, antizyklisch agieren wir nur auf der Anleihenseite. Wir haben letztes Jahr knapp ein Prozent Performance gemacht – das ist nicht zufriedenstellend. Aber wir haben mit der Kredit-Komponente gut verdient, im Schnitt neun Prozent auf die Anleihen. Die Positionen, die sich nicht ausgezahlt haben – Yen und Duration in Europa – haben die Performance gedrückt. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr auf der Währungs- und Durationsseite mehr Performance machen.

Es geht darum, das Portfolio so aufzustellen, dass man noch Spielraum hat, wenn sich ein Trend nicht so schnell manifestiert wie erwartet.

Im vergangenen Jahr haben Sie gesagt, dass der japanische Yen Ihre größte Position ist. Wie hat sich diese entwickelt?

Fitzner: Wir haben im Laufe des letzten Jahres in Yen aufgestockt. Wir haben weiterhin 4 Prozent im Anleihenfonds – das ist die größte einzelne Fremdwährung. Letztes Jahr lief es nicht in unsere Richtung. Eine Intervention der japanischen Zentralbank rückt aber näher.

Wir denken, dass die Position eine sehr sinnvolle Diversifikation im Portfolio ist, und sehen strukturelle Gründe, dass der Yen Potenzial hat. Japan hat seit 2014 kein Haushaltsdefizit mehr. Der schwache Yen hilft der Wirtschaft gar nicht mehr wirklich. Zudem gehen die Japaner selbst auf die Barrikaden – so viele Touristen kommen nach Japan, und sie können sich selbst Urlaub im Ausland nicht mehr leisten. Auch politisch gibt es einen Wechsel. Diese Treiber führen dazu, dass wir die Position durchhalten, auch wenn der Markt anfangs in die andere Richtung ging.

Heißt das, solange Trump im Amt ist, bleiben die USA erst mal außen vor?

Fitzner: Letztes Jahr war der Lerneffekt, dass man auf kurzfristige Entwicklungen nicht reagieren sollte. Man muss das Portfolio so aufstellen, dass nicht zu viel im Feuer steht, wenn kurzfristig etwas passiert. Auf der Anleihenseite ist der US-Dollar-Raum vermutlich die nächsten Jahre für uns nicht attraktiv. Wir erwarten keinen Kollaps des Dollars, aber eine mittelfristige strukturelle Abwertung in Richtung 1,40.

Wo sehen Sie 2026 die besseren Chancen – beim europäischen oder beim amerikanischen Markt?

Fitzner: Beim europäischen Markt definitiv. Wir haben ein konstruktives Bild auf die langfristigen Zinsen. Der Markt sieht das momentan noch negativ wegen der großen Fiskalpakete und der fiskalischen Dominanz in Europa. Aber makroökonomisch gesehen ist die Wirtschaft in Europa weiterhin sehr schleppend, und die Inflation ging im letzten Jahr zurück. Wir erwarten für dieses Jahr einen weiteren Rückgang der Inflation, zum Jahresende deutlich unter 2 Prozent. Insofern sehen wir Potenzial für länger laufende Anleihen in Europa.

Welche Rolle spielt die Durationssteuerung für Sie? In welchen Szenarien würden Sie die Duration drastisch verkürzen oder verlängern?

Fitzner: Wir sind in einer Art Lauerstellung, die Duration zu verlängern, wenn das Hauptthema vom Markt wechselt – weg von der Fiskalpolitik hin zur Konjunktur. Momentan ist das Wachstum niedrig, aber robust. Keiner erwartet eine Rezession in Europa. Aber das kann sich ändern, und dann könnte man mit lang laufenden Bundesanleihen einen sehr guten Beitrag im Fonds erzielen.

Haben Sie ein favorisiertes Land in Europa für die nächsten Jahre?

Fitzner: Auf der Staatsanleihenseite spielen wir die Länder nicht gegeneinander, weil die Spread-Unterschiede so niedrig sind. Wir haben Frankreich im Portfolio, weil es einen relativ hohen Aufschlag gibt. Wir denken, dass es zum Schulterschluss in der EU kommen muss und Frankreich in der Eurozone bleiben wird.

Wirtschaftlich haben Spanien und Italien eine ganz gute Entwicklung hingelegt. Sie sind bei den kommenden Themen wie Energieversorgung nicht schlecht aufgestellt. Italien mit den Pipelines nach Afrika und Spanien mit viel Potenzial für Solarenergie. Aber auf der Anleihenseite können wir das nicht groß ausnutzen, weil bei Staatsanleihen die Spread-Differenzen so niedrig sind. Auf der Unternehmensanleihenseite überwiegen meist die idiosynkratischen Themen. Wir fokussieren uns auf High-Yield-Anleihen, wenn wir mehr Ertrag beimischen wollen.

Sie haben High-Yield-Anleihen im vergangenen Jahr von 75 Prozent auf 30 Prozent reduziert und gesagt, Sie warten auf bessere Einstiegschancen. Wie lange halten Sie durch, und bei welchem Spread-Niveau würden Sie aufstocken?

Fitzner: Wir sind weiterhin bei 30 Prozent. Innerhalb dieses Pakets haben wir einiges ausgetauscht, weil wir immer wieder neue Gelegenheiten aufnehmen, aber die Quote erhöhen wir aktuell nicht. Wir warten, solange es dauert, bis die Spreads wieder höher sind. Aktuell sind wir bei Double-B-Anleihen bei einem Spread von unter 200 Basispunkten. Wenn wir Richtung 300 gehen, ist es ein Moment, wo man die Quote zumindest von 30 Richtung 40, 50 Prozent erhöhen kann.

Was trauen Sie Ihrem Fonds für dieses Jahr zu?

Fitzner: Das Ziel ist definitiv 5 bis 6 Prozent. Das war auch letztes Jahr unser Ziel. Dieses Jahr wird der Carry, den wir über die Unternehmensanleihen reinholen, stärker dominieren. Wir sind bei einer laufenden Rendite von 6 Prozent im Fonds. In einem normalen Marktumfeld ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir mit 5 bis 6 Prozent nach Gebühren rauskommen.

Wann würden Sie die nächsten zwölf Monate als Erfolg bewerten – geht es da nur um die Performance?

Fitzner: Wir bewerten normalerweise nicht auf Jahressicht. Wir beurteilen uns eher über zwei, drei Jahre, weil man sich sonst zu sehr vom Markt treiben lässt. Aber nachdem wir letztes Jahr schon etwas Puffer aufgebaut haben, weil einige Marktbewegungen in die andere Richtung gingen, würde ich dieses Jahr als zufriedenstellend erachten, wenn wir die 5 bis 6 Prozent machen, plus ein bisschen mehr von dem, was wir im letzten Jahr nicht gemacht haben.

Und langfristig über drei bis fünf Jahre – bleiben die erwähnten 5 bis 6 Prozent das Ziel?

Fitzner: Das ist natürlich abhängig vom Zinsniveau. Aktuell haben wir 6 Prozent laufende Rendite bei einer Duration von etwa 5,5. Das bedeutet, wir haben für die nächsten sechs Jahre die 6 Prozent eingeloggt – natürlich mit Währungsrisiken, die man abziehen muss. Man kann davon ausgehen, dass man mit so einem Anleihenfonds über die nächsten fünf Jahre im Schnitt 5 Prozent macht.

Es kann passieren, dass wir einen starken Zinsrückgang haben und diese 5 Prozent per annum früher anfallen. Dann macht man theoretisch im ersten Jahr 10 oder 12 Prozent, kann aber in den Folgejahren nur noch mit 3 Prozent rechnen – ähnlich wie von 2014 bis 2021, wo die Returns frontloaded angefallen sind. Aber von der jetzigen Ausgangsposition mit dem Zinsniveau kann man ganz gut partizipieren.

Sie sagen, Sie reagieren nicht auf kurzfristige Änderungen – aber Sie reagieren schon darauf, dass Trump im Amt ist. Wo ist die Grenze zwischen kurzfristig und mittelfristig?

Fitzner: Wir haben eine neue Regierung mit einer ganz klaren Agenda. Auf diese Agenda reagieren wir. Auf die täglichen Social-Media-Posts oder kurzfristige Ausfälle von Trump reagieren wir nicht. Die schwanken hin und her – mal übertreibt er, mal sagt er etwas ganz anderes. Aber im Großen und Ganzen ist das, was er sagt, schon das, was er angekündigt hat. Insofern: Wir reagieren auf die Agenda, aber nicht auf die Posts.