Andreas Greiling wechselt zu United Investors

Andreas Greiling wechselt zum Hamburger Emissionshaus United Investors. Dort soll der Fondsspezialist den Ausbau der Produktpalette unterstützen.Der 40-Jährige war zuvor seit 2007 als Partner und Prokurist bei Steiner + Comany und zuletzt für Konzeption und Fondsmanagement zuständig. In weiteren Stationen seines beruflichen Werdegangs arbeitete er von 2000 bis 2004 als Vertriebsleiter und Konzeptionär bei einer österreichischen Privatbank, bevor er bis 2007 in ähnlicher Funktion für mehrere Initiatoren als Berater tätig war. Greiling studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen und ist ausgebildeter Investment- und Finanzierungsfachwirt der IHK.