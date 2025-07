Axa Investment Managers verliert einen Vertriebskollegen im Deutschland-Geschäft. Andreas Hecker scheidet zum 30. September aus. Eine Interimslösung ist in Vorbereitung.

Aktualisiert am: 31. Juli 2025

Andreas Hecker scheidet zum 30. September als Head Client Group Core Germany & Austria bei Axa Investment Managers aus. Hecker verfolge eine „externe Gelegenheit“, wie das Unternehmen mitteilte.

Hecker war seit Juni 2020 in der Position und verantwortete das Kerngeschäft in Deutschland und Österreich. Zuvor leitete er kurzzeitig den Wholesale- und Retail-Vertrieb bei Axa IM. Hecker bringt langjährige Branchenerfahrung mit: Er arbeitete als Sales Director bei BNP Paribas Investment Partners, als Director bei Blackrock und in verschiedenen Führungspositionen bei Credit Suisse.

Axa Investment Managers bereitet eine Interimslösung vor und will die Nachfolgeregelung zeitnah kommunizieren, wie das Unternehmen auf Anfrage von DAS INVESTMENT mitteilte.

Hecker war Ansprechpartner für das ETF-Segment, nachdem Pay Fahlbusch vor wenigen Monaten entschied, das Unternehmen zu verlassen. Er wechselte zum US-Anbieter Avantis Investors.