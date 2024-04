Andreas Köster heuert bei britischem Asset Manager an

Andreas Köster, ehemaliger Investmentchef von Union Investment, ist künftig für den Asset Manager Record tätig. Wie das britische Unternehmen mitteilt, ist er neuer Geschäftsführer für Investments in Schwellen- und Entwicklungsländer (CEO of Emerging and Frontier Investment). In dieser Rolle soll er das Geschäft von Record in Schwellen- und Grenzmärkten ausbauen und den Record EM Sustainable Finance Fund (ISIN IE00BN92ZP78) leiten, der derzeit ein Vermögen von 1 Milliarde US-Dollar hat.

Verantwortete Asset Allocation bei Union Investment und UBS

Köster hatte Union Investment Ende 2022 auf eigenen Wunsch verlassen. Bei der Fondsgesellschaft der genossenschaftlichen Finanzgruppe war er Leiter des Portfoliomanagements, Investmentchef und Geschäftsführer von Union Investment Privatfonds. In diesen Positionen war er für die strategische und taktische Vermögensallokation von Kundenportfolios mit einem Volumen von insgesamt 400 Milliarden Euro verantwortlich. Seine Nachfolge im Portfoliomanagement trat Carola Schroeder an.

Köster wechselte 2021 von der UBS zu Union Investment. Für die Schweizer Großbank war er mehr als 12 Jahre in führenden Positionen tätig, zuletzt als Investmentchef für die globale Asset Allocation. Frühere Stationen waren Schroders, Axa Investment Managers und der Commerzbank.



Sein neuer Arbeitgeber Record hat seinen Sitz in Windsor, Vereinigtes Königreich. Der Asset Manager verwaltet ein Vermögen von 99,5 Milliarden US-Dollar für institutionelle Kunden und hat Niederlassungen in London, Zürich, sowie Frankfurt und Düsseldorf.