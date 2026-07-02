Michalitsianos: Aktives Anleihemanagement im ETF-Zeitalter
Seit Oktober 2025 verantwortet Andreas Michalitsianos das globale Credit-Geschäft von J.P. Morgan Asset Management. Er folgt auf Lisa Coleman, mit der er zuvor 17 Jahre zusammenarbeitete – und übernimmt die Rolle in einem Moment, in dem aktive Anleihefonds unter Druck stehen: Passive ETFs bilden denselben Markt zu einem Bruchteil der Kosten ab, und J.P. Morgan Asset Management gießt die eigene Kreditstrategie inzwischen selbst in einen ETF – allerdings ein aktives Produkt. Im Gespräch erklärt Michalitsianos, warum er darin keinen Widerspruch sieht.