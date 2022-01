Personalie Andreas Pál wird internationaler Vertriebsleiter bei Moventum

Seit 1. Januar steht Andreas Pál an der Spitze des internationalen Vertriebs von Moventum. Pál arbeitet bereits seit dem Jahr 2006 für den Luxemburger Vermögensverwalter – bislang als Geschäftsführer von Moventum a.s in Tschechien und Leiter des Vertriebs in Österreich und osteuropäischen Ländern.

Moventum plant, weitere Mitarbeiter für den Vertrieb einzustellen. Pál sagt dazu: „Wir sind sowohl in Deutschland und Österreich als auch für den internationalen Markt dabei, neue Kapazitäten aufzubauen. Dies ist notwendig, weil das Geschäft immer stärker international ausgerichtet ist.“

Sabine Said aus der Geschäftsführung von Moventum ergänzt: „Selbst in der durch Corona gebremsten Wirtschaftsaktivität haben die Verschränkungen der Unternehmen weltweit doch stark zugenommen. Immer mehr Beschäftigte gehen zeitweise ins Ausland oder wechseln zwischen internationalen Standorten. Und das Gleiche beobachten wir bei vielen Selbständigen, die sich ihren Arbeitsort weltweit frei wählen.“