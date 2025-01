DAS INVESTMENT: Der Pimco Euro Short Maturity ETF und der Pimco US Dollar Short Maturity ETF zählen einer Scope-Studie zufolge hierzulande zu den größten aktiven ETFs. Was ist das „aktive“ an den Strategien?

Andreas Schmid: Beide Anleihe-ETFs sollen ihre Wertentwicklung zwar an passenden Indizes messen lassen. Allerdings gelten die Strategien auch in Bezug zur Benchmark als aktiv verwaltet. Die Indizes werden nicht für die Portfoliozusammensetzung der Fonds herangezogen. Ins Portfolio kommen festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowie hypotheken- oder andere vermögensbesicherte Wertpapiere.

Wer managt die aktiven ETFs aus Ihrem Hause?

Schmid: Unsere aktiv verwalteten ETFs werden von demselben Team – bestehend aus mehr als 270 Portfoliomanagern und 80 Analysten – betreut, das auch für die Verwaltung der klassischen aktiven Investment-Strategien eingesetzt wird. Das gilt ebenso für die hauseigenen Analysen, das Risikomanagement sowie den Investmentprozess. Das Team, das sich um Cash-Management-Strategien und somit auch um die genannten aktiven ETFs kümmert, besteht aus 25 Portfoliomanagern, die das Portfolio kontinuierlich überprüfen und anpassen.