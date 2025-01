Andreas Tolle steigt bei Axia AM in die Geschäftsführung auf

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Tolle leitete seit April 2023 die Niederlassung in Vellmar und war dort als Vermögensverwalter tätig. In seiner neuen Rolle soll er die strategische Ausrichtung des Asset Managers mitgestalten.

Andreas Tolle rückt zum Januar 2025 in die Geschäftsführung der Axia Asset Management auf. Er wird seine neue Position gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Mitroulis und Prokurist Thomas Hellener ausüben.

Seine Karriere begann Tolle 1991 bei der Kasseler Sparkasse, wo er knapp 20 Jahre im Vermögensmanagement tätig war.

Über Axia Asset Management

Die Axia Asset Management ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Dortmund und weiteren Standorten in Vellmar, Oldenburg und Leer. Das Unternehmen ist Bafin-reguliert und im VuV organisierte und verwaltet drei eigene Investmentfonds, darunter den 2023 aufgelegten Axia Global Portfolio R Fonds mit einem Volumen von 4,42 Millionen Euro. Das Unternehmen bietet sowohl klassische Vermögensverwaltung ab 50.000 Euro als auch digitale Lösungen ab 50 Euro Sparrate an.