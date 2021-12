Andrej Brodnik Deutschland-Chef von Jupiter: Keine Angst vor Mifid II

Bereits seit zwei Jahren sind Provisionen an britische Vertriebspartner nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Das faktische Provisionsverbot hat den Londoner Vermögensverwalter aber kaum beeinflusst. Der Grund: Sie verkaufe hauptsächlich Anteilsklassen ohne Vertriebsprovisionen.Auch hierzulande sei es für die Fondsgesellschaft verkraftbar, falls die EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II verschärfte Regeln für den Fondsvertrieb einführe, zitiert die Börsen-Zeitung Andrej Brodnik. Er leitet seit zwei Jahren das Jupiter-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz.