Andrew Hinrichsen UBS Asset Management verstärkt Distribution-Partners-Vertrieb

Andrew Hinrichsen (33) verfügt über fünf Jahre Erfahrung in der Finanz- bzw. Fondsbranche. Bei UBS Asset Management erstreckt sich seine Verantwortlichkeit auf den Vertrieb von Investmentfonds an Privatbanken, Vermögensverwalter, Multi-Family-Offices und Asset Manager. Er berichtet in dieser Funktion an Clemens W. Bertram, Head Distribution Partners. Andrew Hinrichsen kommt von der KBC Asset Management zu UBS. Bei KBC war er über drei Jahre verantwortlich für den Fondsvertrieb an institutionelle Investoren wie Pensionsfonds und Dachfondsmanager sowie an Wholesale-Organisationen wie Banken. Davor war er als Sales Manager für Fundmatrix und Ecolutions, beides Töchter der ABL-Gruppe, tätig und verantwortlich für den Vertrieb von Investment- und Private-Equity-Fonds zur Finanzierung großer Solaranlagen. Weitere berufliche Erfahrungen sammelte er im Projektmanagement von Bayer Cropscience India. Andrew Hinrichsen ist Kaufmann für Marketingkommunikation und hält einen Titel als MBA der John Moore University of Liverpool.