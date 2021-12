Angebot an die Kleinaktionäre: Continentale möchte Mannheimer komplett übernehmen

Der zurzeit aus sechs Erstversicherern bestehende Continentale Versicherungsverbund hält aktuell rund 92 Prozent der Aktien der Mannheimer Holding. Die restlichen 8 Prozent sind im Streubesitz. Im November 2011 hatte die Continentale bekannt gegeben, die Mannheimer von der Uniqa zu übernehmen ( DAS INVESTMENT.com berichtete ).„Wir werden den übrigen Kleinaktionären das gesetzlich vorgeschriebene Angebot für ihre Anteile machen. Zeitgleich haben wir ein Squeeze-out-Verfahren eingeleitet, um 100 Prozent zu erwerben und die Gesellschaft von der Börse zu nehmen“, sagt Helmut Posch, Vorstandsvorsitzender der Continentale. „Die Continentale ist bei allen Gesellschaften des Verbundes alleinige Anteilseignerin. Dies wollen wir auch bei der Mannheimer so.“Der Sachversicherer Mannheimer Versicherung soll in Mannheim als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben. Mannheim wird damit vierter Direktionssitz des Continentale-Verbundes neben Dortmund, Köln und München.Die Vertriebe von Continentale und Mannheimer bleiben ebenfalls als eigenständige Einheiten erhalten. In der Ausschließlichkeit können die Vertriebspartner auf Tarife der jeweils anderen Gesellschaften zugreifen.Die zum Mannheimer Konzern gehörende Krankenversicherung und die mamax Lebensversicherung werden in die Continentale integriert. Posch: „Bei diesen Veränderungen muss sich niemand um seine berufliche Zukunft Sorgen machen. Wir stehen zu unseren Versprechen: Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen.“