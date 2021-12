Angelika Millendorfer: „Emerging-Markets-Börsen – Türkei gehört zu den preiswertesten“

Seit Juli ist in Tschechien die neue Drei-Parteien-Regierung offiziell im Amt. „Ihre erste und wichtigste Aufgabe dürfte darin bestehen, das Haushaltsdefizit zu senken, das in diesem Jahr rund 5,8 Prozent betragen dürfte“, sagt Millendorfer. Ziel sei eine Reduktion auf 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis zum Jahr 2013.Nach leichten Verlusten im Juni erholte sich der tschechische Aktienmarkt im Juli um über 6 Prozent und machte damit die Juni-Verluste wieder wett. Für Euro-basierte Anleger ergab sich aufgrund der Währungsaufwertung der Krone sogar ein Plus von rund 10 Prozent. Bankaktien zählten zu den stärksten Werten, während defensivere Titel deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurückblieben.Sehr gut stellt sich auch das Bild für die Türkei dar, so Millendorfer weiter. Das Land ist durch eine schnelle Anpassung des Arbeitsmarktes und einem recht stabilen und großen Binnenmarkt bislang gut durch die Krise gekommen. Das Wirtschaftswachstum lag im 1. Quartal 2010 bei 11,7 Prozent. Die Industrieproduktion zeigte sich sehr robust: Die Kapazitätsauslastung liegt fast wieder auf Vorkrisenniveau.Die Lira wertete im Juli gegenüber dem US-Dollar kontinuierlich auf; gegenüber dem Euro war sie kaum verändert. Türkische Staatsanleihen reagierten auf die verbesserten Inflationsdaten und -prognosen positiv und legten im Monatsverlauf zu. „Längerfristig rechnen wir mit steigenden Renditeniveaus türkischer Anleihen aufgrund zunehmender Inflationserwartungen. Dies wiederum könnte die Währung unterstützen“, prognostiziert die Managerin.Türkische Aktien gewannen im Juli erneut kräftig um fast 10 Prozent hinzu. Der ISE-100 Index erreichte damit ein neues Allzeithoch und liegt seit Jahresbeginn rund 14 Prozent im Plus. „Trotz des starken Kursanstiegs gehören türkische Papiere – basierend auf den erwarteten Gewinnen 2010 und 2011 – weiterhin zu den preiswertesten Emerging Markets Aktien“, sagt Millendorfer. Risiken für die Türkei könnten allerdings bei einer weiteren Verschärfung der Finanzkrise in Südeuropa drohen, da das Land weiterhin stark von ausländischen Finanzierungsquellen abhängig ist.