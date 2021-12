Angry Birds auf Argentinisch In diesem Video-Spiel schießt man strenge Gläubiger vom Himmel

In einem staatlichen Freizeitpark in Argentinien ermutigt die Regierung Kinder dazu, virtuelle Geier aufs Korn zu nehmen - ein kaum versteckter Seitenhieb auf die internationalen Gläubiger des Landes.„Mission erfüllt!“ steht auf dem Bildschirm, wenn die Spieler die digitalen Viecher von Krankenhäusern, Fabriken und Schulen verscheuchen. „Wir haben gemeinsam unsere nationale Souveränität wiedererlangt!“Mit Sicherheit kann man sagen, dass das Spiel niemals zu einem globalen Phänomen werden wird wie die berühmten kleinen Vögel aus Finnland. Gleichwohl unterstreicht es, wie Präsidentin Cristina Fernandez de Kirchner alles nur Erdenkliche unternimmt, um sich im Streit ihrer Regierung mit den Gläubigern den Rückhalt der Bevölkerung zu sichern. Ihre Botschaft ist klar: selbst die Kinder in Argentinien können eine Rolle spielen.Kürzlich trat an einem Wintertag die elfjährige Lucila Aranda vor die brusthohe Konsole, um mit ein paar anderen Kindern die Aasgeier zu vertreiben. Mit digitalen Schleudern schmettern die Sprösslinge Kugeln, die verschiedene Regierungsprogramme darstellen, auf die Greifvögel.„Das hat Spaß gemacht -- die Vögel waren lustig“, sagt Lucila hinterher. Ihr Vater Joaquin war sich nicht so sicher. „Das ist eindeutig Propaganda“, meint er.Im Gegensatz zu der echten Version von Angry Birds gewinnt bei diesem Videospiel jeder. Anschließend werden die Spieler in einen kleinen Raum geleitet, um ihre Belohnung zu erhalten: Ein psychedelisches Video mit feuerspeienden Geiern, raffgierigen Politikern und US-Dollar-Scheinen. Die Leinwand erstreckt sich über die ganze Decke und die Bilder werden von verspiegelten Seitenwänden reflektiert, was den fensterlosen Raum in ein begehbares Kaleidoskop verwandelt.Die surreale Szene, die sich in einem Betongebäude in einem Park am Stadtrand von Buenos Aires abspielt, ist die jüngste Wendung in einem langwierigen Streit der Regierung mit Investoren um Altschulden aus der Staatspleite von 2001. Diese Anleihegläubiger sträubten sich die Umschuldungsbedingungen von 2005 und 2010, darunter auch Elliott Management des Milliardärs Paul Singer. Ein US-Richter sprach den Verweigerern zwar 1,7 Milliarden Dollar zu, doch Argentinien entschied sich 2014 für einen erneuten Zahlungsausfall, anstatt die Schulden zu begleichen.Argentiniens Benchmark-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 notierten am Dienstag dieser Woche bei 97,4 Cents je Dollar Nominalwert, während sich die Rendite auf rund 8,7 Prozent belief. Anleger haben seit dem Zahlungsausfall im Juli 2014 keine Zinsen mehr auf die Schuldverschreibungen erhalten.Der Sprecher des Wirtschaftsministeriums von Argentinien, Jesica Rey, reagierte nicht auf die Bitte um Stellungnahmen von Bloomberg, ebenso wie Stephen Spruiell, Sprecher von Elliott Management.Das Videospiel ist gemeinsam mit staatlichen Brettspielen und Zeichentrickfilmen Teil der „Bemühungen, eine gewisse Weltanschauung zu verbreiten“, sagt Jorge Todesca, der früher stellvertretender Wirtschaftsminister war und nun als Politik-Berater arbeitet. Die Regierung will sich seiner Einschätzung nach erst „an die Kinder heranmachen und dann an ihre Eltern.“