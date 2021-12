Angst-Index “Bevor wir einen Tiefpunkt am Markt erreichen…"

Der Chicago Board Options Exchange Volatility Index, auch bekannt als VIX oder Angst-Index, ist in der vergangenen Woche um 118 Prozent auf 28,03 in die Höhe geschossen. Allein am Freitag ging es um 46 Prozent nach oben, was den stärksten Anstieg an einem einzelnen Tag. Damit erreichte der VIX das höchste Niveau. Sorgen um das weltweite Wachstum wirkten sich zuletzt auf den US-Aktienmarkt aus. Branchen wie Halbleiter oder Biotechnologie rutschten in eine Korrektur ab, mit. „Am Markt hat es seit vier Jahren keine Korrektur mehr gegeben. Das hat zu einer Mengegeführt“, erklärte Bruce Bittles, Chef-Investment-Stratege bei Robert W. Baird & Co. gegenüber Bloomberg Television. „Bevor wir einen Tiefpunkt am Markt erreichen, wird es vielleicht einen Stand von 30 beim VIX geben.“