Vanguard dreht weiter an der Preisschraube: Seit Anfang Oktober zahlen Anleger für sechs große Aktien-ETFs deutlich weniger Gebühren. Damit erhöht sich die Zahl der börsengehandelten Indexfonds, bei denen der US-Anbieter in diesem Jahr die Kosten gesenkt hat, auf insgesamt 13.

Besonders bemerkenswert: Auch der Vanguard FTSE All-World, einer der meistgenutzten ETFs in Europa, wird billiger. Die laufenden Kosten (TER) sinken von 0,22 auf 0,19 Prozent in der nicht-währungsgesicherten Variante. Bei der währungsgesicherten Version fällt die TER von 0,27 auf 0,24 Prozent.

Preiswettbewerb im ETF-Bereich

Das US-Unternehmen ist dabei längst nicht der einzige Anbieter, der mit den Gebühren 2025 deutlich nach unten gegangen ist. So hat beispielsweise Xtrackers, die ETF-Marke der DWS, im Juli dieses Jahres die Gebühr des Aktien-ETFs Xtrackers MSCI World (ISIN: IE00BJ0KDQ92) von 0,19 auf 0,12 Prozent reduziert. Auf der Anleihenseite sank die Gebühr des Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF (ISIN: LU0478205379) von 0,12 auf 0,09 Prozent. Darüber hinaus wurden die Gebühren drei weiterer ETFs reduziert.

Damit stellt sich die Frage: Wie günstig können ETFs noch werden?

„Wir überprüfen laufend unser Produktangebot sowie die Entwicklungen am Markt“, erläuterte Michael Mohr, Global Head of Xtrackers Products, die Preisreduzierungen des Unternehmens. „Mit der aktuellen Gebührensenkung stärken wir gezielt unsere Wettbewerbsfähigkeit und passen unser Angebot konsequent an die Nachfrage von Investoren an.“

80 Gebührensenkungen in zehn Jahren

Sebastian Külps | Bildquelle: Vanguard

Sebastian Külps, Head of Business Development Germany & Northern Europe bei Vanguard, betont: „Wir senken die Gebühren regelmäßig – allein in den vergangenen zehn Jahren über 80-mal bei unseren europäischen Investmentfonds und ETFs. Dieses Jahr haben wir die Gebühren bei sieben Anleiheprodukten gesenkt und nun bei weiteren sechs Aktienprodukten.“

Jon Cleborne, Leiter von Vanguard Europa, erklärt die Strategie: Mit den Gebührensenkungen bei den Aktienfonds ermögliche man es Anlegern, einen größeren Teil der Marktrendite zu behalten. Man wolle die Kosten und Komplexität der Geldanlage senken und Sparer dabei unterstützen, mit ihrem Vermögen Geld zu verdienen, anstatt an ihnen zu verdienen.

Genossenschaftliches Modell als Treiber

Ein Grund für die Preispolitik von Vanguard ist auch die besondere Unternehmensstruktur. Külps erläutert: „Unsere Investmentphilosophie ist etwas anders als bei anderen Anbietern, da Vanguard genossenschaftlich aufgestellt ist. Wir haben keine Aktionäre, die eine Dividende erwarten oder eine Eigentümerfamilie, die eine Ausschüttung erwartet. So gesehen ist unsere Dividende die Investition und Weiterentwicklung dessen, was wir unseren Kunden zurückgeben können – sei es Technologie, Service oder eben günstigere Preise.“

Langjährige Kunden profitieren direkt

Besonders hebt Külps hervor, dass Vanguard etablierte Produkte günstiger macht, statt neue aufzulegen: „Was mich besonders freut: Wir senken die Gebühren auch bei großen ETFs wie dem Vanguard FTSE All-World ETF, und legen nicht neuen Produkten mit anderen Anteilsklassen auf. Auf diese Weise profitieren unsere langjährigen Kunden direkt davon.“ Der Vanguard FTSE All-World ETF rückt damit gebührentechnisch näher an den Invesco FTSE All-World ETF (ISIN: IE000716YHJ7), der mit einer TER von 0,15 Prozent noch günstiger ist.

Diese Strategie sei nicht ohne Risiko, räumt Külps ein: „Einige Leute halten es für riskant, die Gebühren bei großen Produkten wie dem FTSE All-World zu senken. Aber gerade, weil der ETF gut gewachsen ist und wir dadurch Skaleneffekte generieren können, geben wir unseren Kunden etwas zurück. Das, was uns die Kunden anvertraut haben, wollen wir mit Preissenkungen – wenn ich es mal so sagen darf – belohnen.“

Deutschland-ETF besonders günstig

Für Anleger mit Fokus auf den deutschen Aktienmarkt wird der Vanguard Germany All Cap interessant. Die TER sinkt hier von 0,10 auf 0,07 Prozent. Das Produkt bildet mehr als 140 deutsche Unternehmen ab – deutlich breiter aufgestellt als der Dax mit seinen 40 Titeln. Damit wird dieser ETF zu einem der günstigsten Deutschland-Fonds am Markt.

Überblick: Diese Vanguard-ETFs sind jetzt günstiger

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Alte TER: 0,22 Prozent

Neue TER: 0,17 Prozent

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap ETF

Alte TER: 0,24 Prozent

Neue TER: 0,19 Prozent

Vanguard FTSE Japan ETF (nicht-währungsgesichert)

Alte TER: 0,15 Prozent

Neue TER: 0,10 Prozent

Vanguard Germany All Cap ETF (nicht-währungsgesichert)

Alte TER: 0,10 Prozent

Neue TER: 0,07 Prozent

Vanguard FTSE All-World ETF (nicht-währungsgesichert)

Alte TER: 0,22 Prozent

Neue TER: 0,19 Prozent

Vanguard FTSE North America ETF (nicht-währungsgesichert)

Alte TER: 0,10 Prozent

Neue TER: 0,08 Prozent

Millioneneinsparungen für Anleger

Vanguard beziffert die Einsparungen aus den aktuellen Gebührensenkungen auf rund 18,5 Millionen US-Dollar jährlich. Allein beim FTSE All-World ETF sollen Anleger etwa 13,7 Millionen US-Dollar pro Jahr sparen. Über längere Zeiträume summieren sich auch kleine Gebührenunterschiede zu erheblichen Beträgen, da sie die Rendite Jahr für Jahr schmälern.

Keine Untergrenze in Sicht

Wie weit die Gebühren noch sinken können, lässt Vanguard offen. Eine konkrete Untergrenze, sagt Külps, könne er nicht nennen, da sich auch in Zukunft noch viel verändern werde, auch technologisch.

Dass die Gebühren auf null sinken, schließt der Vanguard-Chef allerdings aus: „Wie andere Vermögensverwalter haben wir natürlich Kosten – Indexgebühren, Fondsmanager, Händler, Infrastruktur. In Europa ist das Marktumfeld sehr divers: Für den Marktzugang in verschiedene Länder wir müssen an vielen Börsen gelistet sein. Die Skaleneffekte sind schwerer zu erreichen als in den USA. Diese Kosten werden immer bleiben, auf null wird das nicht gehen.“

Positive Aussichten für Anleger gibt es dennoch: „Aber sobald wir weitere Skaleneffekte erzielen und effizienter arbeiten können, werden wir die Preise weiter senken“, sagt Külps.

Wege im Preiswettbewerb

Auch andere Anbieter setzen angesichts des Preiskampfs im Passiv-Geschäft auf Skaleneffekte, die höhere Einnahmen ermöglichen sollen. Darüber hinaus dienen oftmals günstige Vehikel auf Standard-Barometer wie Dax, Dow Jones oder Euro Stoxx als Lockangebot für das Sortiment. Die Hoffnung ist, dass Anleger dann auch ETFs auf andere Indizes oder aktive ETFs kaufen, die höhere Gebühren aufweisen.

Külps ist jedoch wichtig zu betonen, dass Vanguard seinen eigenen Weg geht, und im Preiswettbewerb nicht uneingeschränkt mitziehen will: „Wir schauen hinsichtlich der Preise nur auf unser eigenes Haus und werden nicht überall mitziehen, wo die Konkurrenz ihre Preise senkt. Unsere Wettbewerber sind oft anders aufgestellt und haben vielleicht hochmargige Produkte, die andere Produkte teilweise subventionieren. Das wollen und können wir nicht machen. Wir müssen fair zu unseren Investoren sein – und das sind ja letztendlich unsere Kunden selbst.“