Angus Steel: „Fußball ermöglicht es mir, der Welt zu entfliehen"

Die Erkenntnis, dass man eine Menge Zeitungen austragen muss, um sich die jeweils neuste Single von The Jam leisten zu könnenMit verschiedensten Ferienjobs und der Liebe meiner ElternMeinen ersten Mentor Chris Taylor , der mein Interesse am Stockpicking geweckt hatIch kann es mir nicht leisten, diese Aktie nicht zu haltenFür das Grundlagenwissen Security Analysis von Benjamin Graham und David Dodd, für das Verständnis der Denkweise erfolgreicher Investoren Margin of Safety von Seth KlarmanMit der Gewissheit, dass meine Entscheidungen auf den regelmäßigen Besuchen realer Unternehmen und auf Gesprächen mit deren Geschäftsführern basierenDie Genugtuung, ein Werte schaffendes Geschäftsmodell verstanden und finanziell nutzbar gemacht zu habenAbgesehen von meiner Familie und dem typisch britischen Stolz auf mein Zuhause darauf, zusammen mit meinem Team die von unserem Chief Investment Officer Alex Otto entwickelte Strategie erfolgreich internationalisiert zu habenÜber ein im Nachhinein völlig überflüssiges Gespräch mit einem AktienhändlerSuchen Sie sich irgendeinen führenden Politiker eines größeren Landes aus – es trifft den RichtigenMusik, die ich in digitaler Form über mein Bang & Olufsen-Beosound-5-System genießeEinen Leichtmetallrahmen für das Fahrrad, das mein Schwager für mich gebaut hat… eine nützliche Arbeitshilfe für die Kommunikation mit geographisch weit verstreuten KollegenÜberall dort, wo es um Reality-TV oder B-Prominente gehtBeides begeistert mich zutiefst. Fußball ermöglicht es mir, der Welt zu entfliehen, und meine Liebe zu Independent-Musik hat mir immer geholfen, bei wichtigen sozialen Trends und Veränderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Sie sollten mich mal tanzen sehen!