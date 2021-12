Anhänglich US-Aktienteam folgt Managern zu Artemis

Fünf Analysten für US-Aktien laufen von der Fondsgesellschaft Threadneedle zum Konkurrenten Artemis über, berichtet Citywire . Demnach fangen William Warren, Paul Gannon, Olivia Miller, Chris Kent, und Nafis Chowdhury bei der Konkurrenz an. Sie folgen damit den Managern Cormac Weldon und Stephen Moore , die Artemis schon im Januar abgeworben hatte.Mit dem neuen Team will Artemis fünf Fonds auflegen – und das noch im dritten Quartal 2014. Hierunter sollen unter anderem Long-Only- und Long-Short-Strategien zum Vertrieb in Großbritannien und Europa sein.