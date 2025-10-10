Anja Hochberg, Leiterin Multi-Asset-Lösungen bei Swisscanto, erklärt im Interview, warum sie bei Gold über Gewinnmitnahmen nachdenkt.

DAS INVESTMENT: Sie sind Leiterin Multi-Asset-Lösungen bei Swisscanto und haben täglich mit komplexen Marktentscheidungen zu tun. Was beschäftigt Sie und Ihr Team am meisten, gerade in Zeiten hoher Volatilität wie im April?

Anja Hochberg: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen dem großen Ganzen und den täglichen Opportunitäten. Wir definieren eine strategische Allokation, die wir in der Regel einmal jährlich überprüfen. Parallel dazu läuft ein flexibler Anlageprozess – monatlich, wöchentlich oder auch täglich, je nach Marktlage. Dabei stellen wir uns kontinuierlich die Fragen: Wo ergeben sich neue Chancen? Was gilt es anzupassen? Ich denke, dass Gold aufgrund der aktuellen Marktsituation ein Kandidat auch für erste Gewinnmitnahmen sein kann.

Haben Sie nach den Turbulenzen im April an Ihrer strategischen Ausrichtung etwas geändert?

Hochberg: Nein. Wir haben zwar intensiv diskutiert, ob die April-Ereignisse zu grundsätzlichen Verwerfungen der Weltwirtschaft führen würden. Doch unsere Einschätzung war: Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die kurzfristigen Konjunkturindikatoren bestätigten unseren Jahresausblick. Auf den kurzfristigen Börseneinschnitt folgte eine rasche Erholung – die Märkte hatten vieles bereits vorweggenommen.

Welche Anlageklassen oder Regionen sind 2025 bei Ihnen über- oder untergewichtet?

Hochberg: Bei Gold sind wir übergewichtet – hier zeichnet sich möglicherweise eine Pause ab. Aktien haben wir ebenfalls übergewichtet und im April gezielt nachgekauft. Zwar sind wir vorsichtig ins Jahr gestartet, doch den Rücksetzer nutzten wir konsequent zum Wiederaufbau unserer Aktienposition. Zunächst setzen wir auf Marktbreite, um die Dominanz der „Magnificent Seven“ zu verringern. Deutlich untergewichtet waren wir beim US-Dollar, der sich in der Folge massiv abschwächte.

Inwiefern beeinflussen aktive ETFs, semiliquide Produkte oder künstliche Intelligenz Ihre Produktentwicklung?

Hochberg: KI setzen wir auf verschiedenen Ebenen ein – sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Anlagestrategie. Machine Learning ist bereits fester Bestandteil unserer Einzeltitelanalyse. Derzeit entwickeln wir uns weiter, um hochfrequente Daten noch besser zu nutzen, etwa zur Erfassung der Marktstimmung. ETFs setzen wir gezielt taktisch ein, um kurzfristig das Exposure zu steuern. Der Kern unseres Portfolios bleibt jedoch aktiv – wir verstehen uns als überzeugte aktive Investoren mit langfristigem Anlagehorizont.

Welche strukturellen Trends sehen Sie beim Zusammenwachsen traditioneller und alternativer Investments?

Hochberg: Drei Gründe sprechen für mich verstärkt für alternative Anlagen: Erstens haben klassische 60-40-Portfolios bewertungsseitig bereits ein hohes Niveau erreicht – mittelfristig dürften die Erträge daher moderater ausfallen. Zweitens können unerwartete Marktereignisse zu erheblichen Portfolioveränderungen führen, bei denen die niedrige Korrelation alternativer Anlagen stabilisierend wirkt. Drittens ermöglichen neue semiliquide Strukturen im Private-Market-Bereich mittlerweile auch weniger vermögenden Anlegern den Zugang zu Privatmärkten.

ESG-Investing steht unter Druck. Wie entwickeln Sie Strategien, die Nachhaltigkeit und Performance miteinander verbinden?

Hochberg: Unsere Wahrnehmung ist eine andere. Die Nachfrage nach nachhaltig verwalteten Swisscanto Fonds ist weiterhin hoch. Entscheidend ist für uns: Wir lassen unseren Kunden die Wahl. Sie können zwischen traditionellen Ansätzen und Fonds, die als Artikel 8 oder 9 SFDR klassifiziert sind, wählen.

Hat sich bei institutionellen Investoren beim Thema ESG in den letzten Jahren etwas verändert?

Hochberg: Der wesentliche Unterschied verläuft meines Erachtens weniger entlang der Zeitachse als vielmehr zwischen Kundengruppen. Institutionelle Investoren fokussieren sich stark auf den Risikomanagement-Aspekt von ESG – sie wollen Reputations- und ökologische Risiken systematisch vermeiden. Privatanleger hingegen verfolgen häufig einen weiteren Anspruch: Sie möchten eine messbar positive Wirkung erzielen und gezielt Unternehmen unterstützen, die aktiv zur Lösung von Nachhaltigkeitsherausforderungen beitragen.

Zum Abschluss noch eine Frage. Was wird Swisscanto in den nächsten Jahren anders machen als die Konkurrenz?

Hochberg: Unser Anspruch ist klar definiert: aktives Investieren mit echtem Mehrwert für unsere Anleger. Parallel dazu setzen wir auf alternative Anlagen. Im Bereich Nachhaltigkeit sind zudem ETF-Entwicklungen denkbar – hier sehen wir am Markt noch erhebliches Potenzial. Unser übergeordnetes Ziel: Multi-Asset-Lösungen mit überzeugender Performance, idealerweise kombiniert mit konsequenter Nachhaltigkeit.