Kenfo-Chefin Anja Mikus über Pläne zum Umbau der Altersvorsorge

In puncto Altersvorsorge sei das schwedische Modell ein gutes Vorbild, findet die Anlageexpertin. Falls in Deutschland noch einmal ein staatlicher Altersvorsorge-Fonds gefragt wäre, stünde der Kenfo bereit. Mikus begründet auch, warum sie in einem Staatsfonds keinen erdrückenden Wettbewerber zulasten der privaten Fondsindustrie sieht.

Das Projekt der EU-Kommission solle zwar bessere Bedingungen schaffen, um Geld an den Kapitalmarkt zu bringen, sagt Mikus. Allerdings taugten EU-Aufsicht und -Regulierung alleine noch nicht als „Gamechanger“. Verbraucher in Deutschland müssten unmittelbare Erfahrungen am Kapitalmarkt sammeln.

Anja Mikus: Mit der Kapitalmarktunion soll mehr privates Kapital für Investitionen in Infrastruktur, Transformation, künstliche Intelligenz und in Rüstung mobilisiert werden – durch einen tieferen und liquideren Kapitalmarkt in der EU. Die Spar- und Investitionsunion (SIU) ist eine Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion. Sie legt einen stärkeren Fokus auf Privatanleger und zielt darauf ab, dass mehr Kapital von Sparkonten am Kapitalmarkt investiert wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Mitgliedstaaten wie Dänemark, Schweden und die Niederlande zeigen, dass sich mit einer kapitalgedeckten Altersvorsorge, die die umlagefinanzierte Rente ergänzt, ein deutlich höheres Rentenniveau erreichen lässt als in Deutschland.

Sie leiten den Kenfo, den deutschen Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. In der Wahrnehmung hierzulande liegt er unter dem allgemeinen Radar. Vielen Menschen ist gar nicht klar, dass auch Deutschland einen Staatsfonds hat.

Mikus: Mit dem Kenfo wurde tatsächlich der erste deutsche Staatsfonds gegründet, bereits 2017. Der Kenfo ist die größte öffentlich-rechtliche Stiftung in Deutschland. Wir haben vom Staat die gesellschaftlich wichtige Aufgabe erhalten, die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls zu finanzieren. Dazu haben wir eine professionelle Investmentplattform aufgebaut.

Haben Sie sich dabei andere Staatsfonds als Vorbild genommen?

Mikus: Staatsfonds haben unterschiedliche Aufgaben und Einnahmequellen. Norwegen zum Beispiel hat hohe, regelmäßige Öleinnahmen. Der Kenfo dagegen hat bei seiner Gründung vor acht Jahren einmalig 24 Milliarden Euro erhalten, die die Atomkraftwerksbetreiber an den Staat gezahlt haben. Zukünftig wird er nur Auszahlungen leisten, er ist ein Verbrauchsvermögen. Bis Ende des Jahrhunderts müssen wir jedes Jahr Geld auszahlen, um die Entsorgung des Atommülls sicherzustellen. In der Summe waren es bisher 4,5 Milliarden Euro. Entsprechend der Aufgabe ist auch das jeweilige Risikoprofil eines Staatsfonds. Ob wir nun Schweden nehmen, Norwegen, Singapur, Abu Dhabi oder die niederländischen Pensionsfonds: Sie alle bekommen im Gegensatz zu uns stets Mittel hinzu. Dann lässt sich die Asset Allocation anders aufstellen, es muss weniger Liquidität für die Auszahlungen vorgehalten werden. Das ermöglicht einen höheren Aktienanteil.

Wie legt der Kenfo an?

Mikus: Wir haben ein sehr ausgewogenes Vermögen und legen weltweit breit gestreut sowohl in Aktien als auch in Anleihen und in illiquide Anlagen wie Private Equity, Infrastruktur und Immobilien an.

Der Kenfo geriet im vergangenen Frühjahr ins Gespräch, als noch unter der Ampelregierung die Idee eines „Generationenkapitals“ aufkam. Die staatliche deutsche Altersvorsorge sollte eine Stütze durch Kapitalmarktanlagen erhalten. Der Staat sollte einen finanziellen Grundstock zur Verfügung stellen. Der Kenfo hätte ihn anlegen können.

Mikus: Das Generationenkapital sollte über unsere Investmentplattform laufen: Wir verfügen bereits über die nötigen Systeme und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit langjähriger Investmenterfahrung. Man hätte also keine neuen Strukturen aufbauen müssen, sondern Skaleneffekte nutzen können.

Ein Mandat wie das Generationenkapital würde aber nicht mit den Kenfo-Mitteln vermischt werden?

Mikus: Nein, das wären unterschiedliche, getrennt geführte Mandate.

„Eine Aktienrente nach schwedischem Vorbild wäre auch in Deutschland wirksamer Baustein der Rentenversicherung“

Sehen Sie Chancen, dass das Generationenkapital mit der neuen Regierung doch noch umgesetzt wird – auch wenn es nicht im Koalitionsvertrag steht?

Mikus: Das Generationenkapital sollte ja Geld für Zuschüsse zur ersten Säule, zur staatlichen Rente, liefern. Der Bundeshaushalt muss insgesamt jährlich über 100 Milliarden Euro der Deutschen Rentenversicherung zuführen. Unter anderem ist nun die Einführung einer sogenannten Frühstart-Rente geplant: Kinder zwischen sechs und 18 Jahren sollen monatlich einen staatlichen Zuschuss erhalten, der als Fondssparplan an den Aktienmärkten angelegt werden soll. Eine lange Laufzeit, in der der Zinseszinseffekt wirken kann.

Bei der Altersvorsorge wird oft als Positivbeispiel Schweden genannt. Was erscheint am dortigen System so attraktiv?

Mikus: In Schweden wird ein bestimmter Anteil des Bruttogehalts der Arbeitnehmer automatisch am Kapitalmarkt angelegt. Wer unentschlossen ist oder keinen rechten Zugang zu Banken oder Fondsgesellschaften hat, dessen Anteil fließt automatisch in einen Staatsfonds. Wahlweise lässt sich auch bei privaten Fondsanbietern anlegen. Dieses Modell kommt sehr gut an. Dass es einen Standardfonds gibt, hinter dem der Staat steht, sorgt gerade bei Menschen für Vertrauen, die sich nicht selbst um Anlageentscheidungen kümmern wollen oder können.

Wenn Bedarf besteht – stünde der Kenfo als Standardfonds nach Vorbild des schwedischen Pensionsfonds AP7 zur Verfügung?

Mikus: Die schwedische Aktienrente hat sich seit 25 Jahren bewährt und ganz wesentlich dazu beigetragen, die demografischen Herausforderungen zu meistern. Sie wäre auch in Deutschland ein wirksamer Baustein der Rentenversicherung. Der Kenfo hat die notwendige Infrastruktur für die Verwaltung eines solchen Vermögens.

„Private Asset Manager brauchen keine Konkurrenz durch den Kenfo zu fürchten“

Der AP7 leistet einen Beitrag für die staatliche Säule der Altersvorsorge. Denkbar wäre allerdings auch ein Staatsfonds in der privaten Altersvorsorge. Gegen diese Idee haben Vertreter der deutschen Fondsindustrie schon energisch protestiert. Ein staatlich betriebener Standardfonds in der privaten Altersvorsorge wird als potenziell übermächtiger Wettbewerber wahrgenommen.

Mikus: Das sollten die Asset Manager vonseiten des Kenfo nicht befürchten. Wir vergeben auf der Basis unserer strategischen Asset Allocation und einer sorgfältigen Managerselektion Mandate – an Asset Manager, die auf bestimmte Aktien- oder Anleihensegmente spezialisiert sind. Insofern arbeiten wir eng mit der Privatwirtschaft zusammen. Die schwedische Aktienrente hat außerdem gezeigt, dass die Finanzwirtschaft insgesamt profitiert, wenn alle Bevölkerungsgruppen an das Fondssparen herangeführt werden, Berührungsängste fallen und eine Aktienkultur entsteht.

Eine potenzielle Wettbewerbssituation zu den privaten Fondsgesellschaften sehen Sie also nicht als Problem an?

Mikus: Das Nebeneinander würde den Investmentgedanken fördern und hat das Potenzial, das Anlageverhalten generell zu verändern. Die Fondsgesellschaften haben ihren eigenen Zugang zu Kunden, die Banken haben ihn durch ihre Beratung. Aber es gibt immer noch sehr hohe Einlagebeträge und Festgelder. Sie kommen von Sparern, die keinen rechten Zugang zu Aktien haben. Schweden hat gezeigt, dass die Einführung einer Aktienrente sich positiv auf die Aktienkultur des Landes ausgewirkt hat.

Könnte die von der EU-Kommission angedachte Spar- und Investitionsunion dafür sorgen, dass mehr privates Geld an die Kapitalmärkte kommt?

Mikus: Die Pläne sind gut, aber es sind vorerst nur Rahmenbedingungen. Eine EU-einheitliche Aufsicht, Regulierung, Vertrieb – das sind alles Punkte, die vieles erleichtern würden. Ein Gamechanger sind sie nicht. Das müssen Vorbilder und eigene positive Anlageerfahrungen machen. Deshalb erhoffe ich mir einen wichtigen Impuls von der Frühstart-Rente und einer generellen Stärkung der kapitalgedeckten Altersvorsorge.

Die SIU soll auch das Investieren konkret in Europa fördern. Inwiefern könnte auch das erratische Handeln Donald Trumps dazu beitragen, dass wieder mehr Geld auf dem Kontinent angelegt wird?

Mikus: In den vergangenen Jahren ist ein großer Teil des angelegten Geldes in die USA gegangen. Als Investor gehen wir opportunistisch nach dem besten Rendite-/Risikoverhältnis vor, um unsere Zielrendite zu erreichen. Man will nicht in eine Volkswirtschaft investieren, die gerade in einer Rezession ist. Mit der neuen Situation ist der Druck auf Europa nun viel größer geworden. Die Entscheidungsprozesse innerhalb der EU müssen beschleunigt werden. Insgesamt – auch wenn man die aktuellen Begleitumstände nicht wirklich haben will: Der jüngste „Wake up Call“ durch die Situation in den USA ist für ein geeinteres Europa förderlich.

Über die Interviewte:

Anja Mikus ist seit Gründung im Juni 2017 Vorstandsvorsitzende und Investmentchefin des Kenfo – Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung in Berlin. Sie ist seit mehr als 30 Jahren in der Investmentbranche tätig. In der Vergangenheit hat sie im Asset Management des Allianz-Konzerns und bei Union Investment gearbeitet, war für Arabesque Asset Management tätig und saß im Aufsichtsrat der Commerzbank.