Anlagebetrug bei Frankonia Fünf Männer in Untersuchungshaft

Deltoton, ehemals Frankonia, mit Sitz in Dettelbach soll über 30.000 Anleger geprellt haben. Den Festnahmen vorausgegangen war eine Razzia, bei der 170 Beamte zeitgleich 26 Geschäftsräume in Bayern und Hessen durchsuchten. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen neben der Deltoton GmbH noch zwei weitere Unternehmen, die seit 1990 atypische stille Beteiligungen an Kapitalanleger verkauft haben.