Die Wende in der Geldpolitik wirbelt die Kapitalmärkte in diesem Jahr ordentlich durcheinander. Eine Grafik des Online-Portals Visual Capitalist zeigt, mit welchen Anlageklassen Investoren derzeit die beste Performance erzielen.

Investoren erzielten in diesem Jahr trotz der hohen Inflation und des nachlassenden Wirtschaftswachstums mit Aktien aus den USA (plus 9,8 Prozent), Europa (plus 9,0 Prozent) und Japan (plus 8,8 Prozent) ein sattes Performance-Plus. Zudem lieferten Rentenpapiere mit Investment-Grade-Rating (plus 2,8 Prozent) und Hochzinsanleihen (plus 2,6 Prozent) positive Erträge.

Mit Real Estate Investment Trusts (kurz: REITs; minus 0,6 Prozent), China-Aktien (minus 6,7 Prozent) und Rohstoff-Investments (minus 9,0 Prozent) verbuchten Anleger hingegen Verluste. Das zeigt eine Grafik des Online-Portals Visual Capitalist mit Daten des Asset Managers Blackrock.

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