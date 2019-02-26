Anlagen- und Steuer-Kolumnist Andreas Beys Fondssteuern gut erklärt
Redaktion
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01. April 2026
Altersvorsorge-Reform: Gewinner, Verlierer und ein Staat, der mitmischen will
Altersvorsorge-Reform: Gewinner, Verlierer und ein Staat, der mitmischen will
Ab 2027 wird die private Altersvorsorge neu aufgestellt. Doch hinter den erfreulichen Vereinfachungen lauern noch offene Fragen. Unser Kolumnist Andreas Beys stellt sie hier vor.
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04. März 2026
Warum gibt es einen Kostendeckel für das Standardprodukt?
Warum gibt es einen Kostendeckel für das Standardprodukt?
1,5 Prozent Kostendeckel fürs Riester-Standardprodukt – sinnvoll oder zu hoch? Kolumnist Andreas Beys erklärt, warum die Debatte komplizierter ist als sie scheint.
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18. Dezember 2025
Reform der privaten
Reform der privaten
Altersvorsorge– was die Pläne der Bundesregierung bedeuten
Die Bundesregierung hat einen Regierungsentwurf zur Reform der privaten geförderten Altersvorsorge vorgelegt. Finanz-Experte Andreas Beys hat sich das Vorhaben im Detail angesehen.
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03. Juni 2025
Spar- und Investitionsunion: Kommt ein steuerlich gefördertes Finanzprodukt?
Spar- und Investitionsunion: Kommt ein steuerlich gefördertes Finanzprodukt?
Spargelder in strategisch wichtige Unternehmen lenken und Finanzbildung fördern: Sauren-Vorstand Andreas Beys sieht zwei Bedingungen, damit die ambitionierten Ziele klappen können.
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27. März 2025
Fida: Gamechanger für die Finanzbranche
Fida: Gamechanger für die Finanzbranche
Anfang April starten die Trilogverhandlungen zur EU-Verordnung Fida. Sie kann den europäischen Finanzmarkt von Grund auf neu sortieren, ist Finanzexperte Andreas Beys überzeugt.
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21. März 2025
Ein Tag im Arbeitsleben von Eva Schwarz, Finanzbegleiterin im Jahr 2035
Ein Tag im Arbeitsleben von Eva Schwarz, Finanzbegleiterin im Jahr 2035
Open Finance kann die Finanzberatung komplett umkrempeln. Finanzexperte Andreas Beys skizziert den Arbeitstag der fiktiven Beraterin Eva Schwarz im Jahr 2035.
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24. April 2024
Alten Fonds halten oder neuen kaufen – was beim Fondstausch steuerlich zu beachten ist
Alten Fonds halten oder neuen kaufen – was beim Fondstausch steuerlich zu beachten ist
Es gibt viele gute Gründe, von Zeit zu Zeit die Fonds in einem Investmentdepot umzuschichten. Anleger sollten auf jeden Fall die steuerlichen Konsequenzen kennen, rät Steuerspezialist Andreas Beys. Der Vorstand des Dachfonds-Anbieters Sauren rechnet vor, wie viel die Steuerkomponente ausmacht.
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21. September 2023
Investmentbesteuerung: Vorabpauschale wird wieder wichtig
Investmentbesteuerung: Vorabpauschale wird wieder wichtig
Anfang 2024 ermitteln die Depotbanken erneut die Vorabpauschalen. Dabei könnten Anleger erstmals seit Langem wieder Steuern abführen müssen. Steuerhöhe, Verrechnungskonten, Teilfreistellungen: Was Anleger und Berater bei Fonds-Investments beachten sollten, erklärt Steuer-Experte Andreas Beys vom Fondshaus Sauren.
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06. Dezember 2022
Zeitwertkonten – worauf bei der Beratung zu achten ist
Zeitwertkonten – worauf bei der Beratung zu achten ist
Die Anlageberatung von Unternehmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zeitwertkontenmodelle anbieten, kann für Finanzdienstleister sehr lukrativ sein. Steuer- und Anlageexperte Andreas Beys erläutert, auf welche Faktoren dabei zu achten ist.
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02. Februar 2022
Nachsteuerrendite – wie sich das Optimum aus der Fonds-Anlage herauskitzeln lässt
Nachsteuerrendite – wie sich das Optimum aus der Fonds-Anlage herauskitzeln lässt
Die Ampel-Koalition plant, den Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro auf 1.000 Euro pro Jahr anzuheben. Die meisten Kleinanleger dürften in Zeiten negativer Zinsen davon aber kaum etwas haben, meint Steuerexperte Andreas Beys. Hier erläutert der Vorstand der Fondsgesellschaft Sauren, wie sich mit fix ausschüttenden Fonds-Anteilklassen der Nachteil gegenüber finanzkräftigeren Anlegern ausgleichen lässt.
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15. Juni 2021
„Robo-Studie wirft neues Licht auf Aktiv-passiv-Debatte“
„Robo-Studie wirft neues Licht auf Aktiv-passiv-Debatte“
Robo-Advisor, die vor allem mit Indexfonds anlegen, erwirtschaften sehr unterschiedliche Renditen, deckte eine Studie von Fondsconsult jüngst auf. Die Studienergebnisse werfen ein neues Licht auf die Diskussion aktives versus passives Investieren, meint Andreas Beys. Oft werde hier zu pauschal argumentiert, kritisiert der Anlageexperte von Sauren Fonds-Service.
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Eine Studie hat den Verkaufserfolg von ETFs in den USA unter die Lupe genommen. Die Autoren meinen: Die starken ETF-Zuflüsse am US-Markt sind vor allem Resultat einer Steuerbegünstigung. Andreas Beys vom Fondsanbieter Sauren hat sich die Studie angesehen.
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07. Januar 2020
Vorabpauschale - 2021 kaum und 2022 gar kein Thema mehr
Vorabpauschale - 2021 kaum und 2022 gar kein Thema mehr
Steuer-Experte Andreas Beys von der Fondsgesellschaft Sauren erläutert, wie sich die Vorabpauschale ermittelt - und warum sie für Fondsanleger aktuell kaum und 2022 gar keine Rolle spielt.
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30. November 2020
Wie Stiftungen trotz niedrigster Zinsen erfolgreich Geld verwalten können
Wie Stiftungen trotz niedrigster Zinsen erfolgreich Geld verwalten können
Stiftungen leiden besonders unter Niedrigzinsen, denn sie legen oft konservativ an. Wie eine höhere Rendite zu erzielen wäre, weiß Andreas Beys von der Fondsgesellschaft Sauren.
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09. September 2020
Gewinne mit Xetra-Gold und Co. bleiben steuerfrei
Gewinne mit Xetra-Gold und Co. bleiben steuerfrei
Laut einem jetzt veröffentlichten Regierungsentwurf zur Änderung des Einkommensteuergesetzes soll ein Investment in Xetra Gold nach einer Haltefrist weiterhin steuerfrei bleiben. Andreas Beys von der Fondsgesellschaft Sauren hat ihn sich angesehen.
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02. Juni 2020
Wie sich Corona auf Fonds-Altbestände auswirkt
Wie sich Corona auf Fonds-Altbestände auswirkt
Die Corona-bedingte Staatsverschuldung Deutschlands und Europas dürften auf viele Jahre hinaus insbesondere Anleger begünstigen, die Fondsanteile vor 2009 erworben haben. Anlage- und Steuerexperte Andreas Beys von der Fondsgesellschaft Sauren erklärt, warum Fonds-Altbestände nun steuerlich noch attraktiver für Anleger werden.
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14. April 2020
Worauf Fondsanleger und Fondsberater achten sollten
Worauf Fondsanleger und Fondsberater achten sollten
Aktuell erhalten Fondsanleger von ihren Depotbanken die Steuerbescheinigungen beziehungsweise Erträgnisaufstellungen für das Jahr 2019. Anlage- und Steuerexperte Andreas Beys vom Investmenthaus Sauren erläutert, was Fondsanleger bei ihrer Steuererklärung beachten sollten.
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26. September 2019
Alt-Anteile von Fonds sind vererbbar
Alt-Anteile von Fonds sind vererbbar
Seit 2018 müssen Anleger auf Fondsanteile, die sie vor 2009 erworben haben und die damit steuerprivilegiert waren, jenseits eines Freibetrags von 100.000 Euro Steuern zahlen. Aber was ist mit den Erben, denen solch ein Investment zufällt? Steuer-Experte Andreas Beys hat sich den Fall angesehen.
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4. Juli 2019
Betriebliche Altersvorsorge zu komplex – besser neu denken?
Betriebliche Altersvorsorge zu komplex – besser neu denken?
Die betriebliche Altersvorsorge ist in Deutschland weiterhin nur lückenhaft verbreitet, vor allem in kleineren Unternehmen fasst sie nicht so recht Fuß. Das System sei zu komplex, nennt Steuerexperte Andreas Beys als Grund dafür. Der Vorstand des Fondshauses Sauren hat einen Alternativvorschlag.
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28. Mai 2019
Welche Fondskosten sich steuerlich absetzen lassen
Welche Fondskosten sich steuerlich absetzen lassen
Steuerlich betrachtet macht es einen Unterschied, ob ein Anleger ein eigenes Fondsdepot führt, in eine Fondsvermögensverwaltung investiert oder etwa einen Dachfonds kauft. Die Unterschiede erläutert hier Sauren-Vorstand und BVI-Steuerexperte Andreas Beys.
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25. April 2019
Fonds in Betriebsvermögen – und der Fiskus
Fonds in Betriebsvermögen – und der Fiskus
Es gewährt steuerliche Teilfreistellungen bei Anlagen in Fonds, die zu einem verbindlichen Mindestprozentsatz brutto in Aktien investieren. Noch mehr als Privatanleger können davon betriebliche Anleger profitieren, erläutert Sauren-Vorstand und BVI-Steuerexperte Andreas Beys.
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28. Februar 2019
Vorsicht beim Verkauf von Alt-Anteilen an ausländischen thesaurierenden Fonds
Vorsicht beim Verkauf von Alt-Anteilen an ausländischen thesaurierenden Fonds
Mit dem neuen Investmentsteuergesetzes 2018 wurden die nachteiligen Regelungen ausländischer thesaurierender Fonds in deutschen Depots beseitigt. Worauf Anleger von Alt-Anteilen an solchen Fonds beim Verkauf dennoch achten sollten, erläutert Andreas Beys, Finanzvorstand bei der Kölner Fondsgesellschaft Sauren.
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7. Februar 2019
Steuerbescheinigung 2018 — Worauf Fondsanleger und Fondsberater achten sollten
Steuerbescheinigung 2018 — Worauf Fondsanleger und Fondsberater achten sollten
In den nächsten Wochen und Monaten bekommen Fondsanleger von ihren Depotstellen Steuerunterlagen zugeschickt. Viele Privatanleger und Fondsberater dürften sich fragen, ob es nach der Einführung des neuen Investmentsteuergesetzes zu größeren Veränderungen kommen wird.
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13. Dezember 2018
So funktioniert die neue Steuer-Teilfreistellung bei Mischfonds
So funktioniert die neue Steuer-Teilfreistellung bei Mischfonds
Wichtige Änderungen bringt die neue Investmentsteuer insbesondere für Mischfonds. Unter anderem für sie gilt nun eine Teilfreistellung von der Steuer, sofern bestimmte Kapitalbeteiligungsquoten festgesetzt und nicht unterschritten werden. Was Anleger und Berater hierzu wissen müssen, erklärt Sauren-Steuerexperte Andreas Beys im zweiten Teil seiner Analyse.
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12. Dezember 2018
Was Finanzberater zur neuen Vorabpauschale wissen müssen
Was Finanzberater zur neuen Vorabpauschale wissen müssen
Seit Januar sind die neuen Regeln zur Besteuerung von offenen Investmentfonds und deren Anlegern in Kraft. Anfang 2019 gilt zum ersten Mal die neue Vorabpauschalen-Regelung. Was Anleger und Berater im laufenden Jahr noch beachten sollten, erklärt Sauren-Steuerexperte Andreas Beys.
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