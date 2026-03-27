ETFs boomen, Generation Z investiert wie keine andere Altersgruppe – und trotzdem hält Deutschland am Tagesgeld fest. Die Commerzbank-Studie zeigt das Paradox.

ETFs und Aktien Deutschland spart – aber das Geld arbeitet nicht: Was die neue Commerzbank-Studie offenbart

Nach wie vor investiert weniger als die Hälfte aller Deutschen an der Börse

Es ist eine Paradoxie, die sich hartnäckig hält: Deutschland gilt als eine der sparsamsten Nationen der Welt – und gehört gleichzeitig zu den zurückhaltendsten, wenn es um renditestarke Geldanlage geht. Das Sparbuch als Seelentröster, das Tagesgeldkonto als Sicherheitsnetz. Wer glaubte, die Jahre steigender Zinsen und wachsender ETF-Popularität hätten dieses Bild grundlegend verändert, den ernüchtert die neue Anlagestudie der Commerzbank.



Und doch gibt es eine Generation, die das Muster bricht.

Für ihre zweite repräsentative Erhebung „So investiert Deutschland“ ließ die Commerzbank im vierten Quartal 2025 bundesweit 3.203 Menschen vom Markt- und Sozialforschungsinstitut Ipsos befragen. Das Ergebnis ist ernüchternd vertraut: 72 Prozent der Deutschen legen regelmäßig oder unregelmäßig Geld zur Seite – zwei Prozentpunkte mehr als noch 2024. Doch 57 Prozent dieser Sparer greifen nach wie vor zu Tagesgeldkonto, Festgeld oder Sparbuch. Renditestärkere Anlageformen spielen eine nachgeordnete Rolle.

72 Prozent der Deutschen sparen – aber nur 40 Prozent der Sparer investieren in Wertpapiere, sei es durch direkten Kauf oder einen Sparplan. 2024 lag dieser Anteil bei 35 Prozent. Ein Fortschritt, zweifellos. Aber einer, der die strukturelle Lücke nicht schließt. Rund ein Viertel der Deutschen (26 Prozent) spart gar nicht – als Hauptgrund nennen 91 Prozent dieser Gruppe, dass am Monatsende schlicht kein Geld mehr übrig bleibt.

Thomas Schaufler, Privat- und Unternehmerkundenvorstand der Commerzbank, formuliert das Dilemma so: „Die Menschen in Deutschland verfügen über ein enormes Vermögen, doch ein großer Teil davon arbeitet nicht für seine Besitzerinnen und Besitzer. Nicht nur mit Blick auf die Altersvorsorge ist es wichtiger denn je, liquide Mittel gezielt zu investieren und die Chancen der Kapitalmärkte zu nutzen.“

ETFs auf dem Vormarsch – generationsübergreifend

Innerhalb des Wertpapiersegments verschiebt sich die Rangfolge. Aktien bleiben mit 58 Prozent das meistgenutzte Anlageprodukt unter Wertpapierbesitzern. Doch ETFs holen auf: Ihr Anteil stieg von 40 auf 50 Prozent innerhalb von zwei Jahren – ein Zuwachs von zehn Prozentpunkten. Der Trend ist generationsübergreifend, besonders ausgeprägt aber bei jüngeren Anlegern.

Bei der Generation Z, den heute 19- bis 29-Jährigen, investieren 55 Prozent der Wertpapierbesitzer in ETFs und Exchange Traded Commodities (ETCs). Aktien folgen mit 50 Prozent, Kryptowährungen mit 32 Prozent. Millennials und Generation Z führen beim ETF- und Kryptobesitz gemeinsam das Feld an.

Generation Z als Ausreißer nach oben

Der auffälligste Befund der Studie ist der Generationenvergleich beim Wertpapierbesitz. Während nur 33 Prozent der Babyboomer (Jahrgänge 1946–1964) ihr Erspartes in Wertpapiere investieren, sind es bei der Generation X (1965–1980) 38 Prozent und bei den Millennials (1981–1996) bereits 44 Prozent. Die Generation Z liegt mit 48 Prozent rund zehn Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt.

Dabei spart die junge Generation nicht nur häufiger in Wertpapiere, sie engagiert sich auch intensiver: 40 Prozent der Generation-Z-Anleger wenden ein bis zwei Stunden pro Woche für ihre Geldanlage auf. Generationsübergreifend sind es bei den meisten weniger als 30 Minuten – bei Babyboomern geben 52 Prozent an, unter 30 Minuten zu investieren, bei der Generation X sind es 48 Prozent, bei den Millennials 44 Prozent.

Auch das Informationsverhalten unterscheidet sich stark. Die Generation Z nutzt digitale Kanäle: Youtube (36 Prozent), Social Media (33 Prozent) und KI-Tools wie ChatGPT (23 Prozent) gehören zu ihren wichtigsten Quellen neben Freunden und Familie (41 Prozent) sowie dem klassischen Bankberater (22 Prozent). Ältere Generationen setzen dagegen stärker auf traditionelle Quellen: Bankberater, Zeitungen, Fernsehen.

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64 Prozent der Generation Z geben zudem an, dass der technologische Fortschritt ihr Anlageverhalten beeinflusst – die niedrigschwellige Verfügbarkeit über Apps und digitale Plattformen erleichtert den Einstieg ins Investieren.

Das Geschlechtergefälle bleibt bestehen

Ein weiteres strukturelles Problem zeigt die Studie: Der Kenntnisstand zu Finanz- und Anlageprodukten ist geschlechterübergreifend gegenüber 2024 leicht gesunken – und das Gefälle zwischen Männern und Frauen ist nach wie vor erheblich. Bei Aktien geben 47 Prozent der Männer an, sich gut oder sehr gut auszukennen; bei Frauen sind es nur 22 Prozent. Bei ETFs und ETCs: 34 Prozent bei Männern, 16 Prozent bei Frauen.

45 Prozent der befragten Frauen sind mit ihrer finanziellen Situation unzufrieden. 22 Prozent geben an, dass sich ihr Partner hauptsächlich um die Finanzangelegenheiten kümmert. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) bevorzugt traditionelle Anlageformen wie Tages- oder Festgeld. Bemerkenswert: Frauen informieren sich häufiger beim Bankberater (33 Prozent) als Männer (26 Prozent) – nutzen aber sonstige Informationsquellen deutlich seltener.

Frühstartrente: Interesse, aber Zurückhaltung beim Betrag

Ein politisches Signal setzt die geplante Frühstartrente der Bundesregierung. Laut Studie halten knapp zwei Drittel der Deutschen das Modell für wichtig. Sechs von zehn Befragten würden eigene Zuzahlungen leisten – die meisten jedoch unter 50 Euro im Monat. Das Interesse ist da, der Spielraum begrenzt.

Schaufler sieht in der Generation Z ein Vorbild: „Die Generation Z hat beim Thema Geldanlage verstanden, dass Nichtstun keine Option ist. Sie nimmt ihre finanzielle Zukunft in die Hand. Als Bank sehen wir uns hier weiter in der Verantwortung, die Bedeutung langfristiger privater Vorsorge zu betonen. Wir bleiben auch 2026 dran, aus Sparern kompetente Anleger zu machen.“

Das Bild bleibt zweigeteilt

Die Commerzbank-Anlagestudie 2026 zeichnet ein differenziertes Bild: Auf der einen Seite eine Gesellschaft, die trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten mehrheitlich spart und sich – zumindest in Teilen – stärker dem Kapitalmarkt zuwendet. Auf der anderen Seite strukturelle Hürden, die sich kaum bewegen: mangelndes Finanzwissen, ausgeprägte Risikoscheu und eine tief verwurzelte Präferenz für niedrigverzinste Sicherheit.

Die Generation Z deutet an, wie ein Wandel aussehen könnte – informierter, digitaler, risikobereit. Von den Sparern in der Generation Z planen 66 Prozent, ihre Sparrate in den kommenden zwölf Monaten zu erhöhen. Zum Vergleich: Nur 10 Prozent der Babyboomer haben dieselbe Absicht. Das Potenzial ist vorhanden. Ob es sich entfaltet, hängt nicht zuletzt davon ab, ob Finanzbildung in Deutschland endlich als gesellschaftliche Aufgabe ernst genommen wird.