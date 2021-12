Fidelity International 05.02.2019 Lesedauer: 7 Minuten

Anlagetrends China, Japan und Saudi-Arabien im Umbruch

Während die Bevölkerung vieler Industriestaaten immer älter wird, blüht so manches Schwellenland dank junger Arbeitskräfte auf. An drei Beispielen zeigt Fidelity International, wie Anleger mit Investitionen in Technologie, Bildung und Migration auf diese Trends setzen können – und warum eine junge Bevölkerung den wirtschaftlichen Erfolg nicht garantiert.