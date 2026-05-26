Die Weltwirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Steffen Kunkel meint, dass die Krise im Nahen Osten diesem zusätzlichen Schub verleiht.

Seit geraumer Zeit dominieren drei Anlagetrends die Finanzmärkte: Erstens investieren Staaten und die Privatwirtschaft in einem bislang nicht da gewesenen Umfang in ihre Zukunftsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Zweitens wiederholen sich Inflationsschübe, die das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbanken in weite Ferne rücken lassen. Und schließlich ist ein Debasement-Trade zu beobachten, der immer wieder an Schwung gewinnt.

Der Reihe nach. Weltweit ist eine gewaltige Investitionswelle angekündigt. Diese kommt jetzt ins Rollen, das heißt, sie wird umgesetzt. Den Staaten geht es dabei vor allem darum, ihre Lieferketten und Rohstoffversorgung abzusichern. Near- und Onshoring zählen hierbei zu den probaten Mitteln. Außerdem soll die heimische Wirtschaft für den globalen Wettbewerb fit gemacht werden. Schließlich geht es auch um den Erhalt beziehungsweise die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Mit seinen permanenten Zolldrohungen hat US-Präsident Donald Trump verschiedene Staaten und Unternehmen zu Investitionen in Milliardenhöhe in den USA bewegt. Sie sollen ihre Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten aus- beziehungsweise aufbauen. Ob diese Reindustrialisierung der USA tatsächlich gelingt, muss sich allerdings erst noch zeigen.

Die EU-Kommission will in Europa mit 85,5 Milliarden Euro die Entwicklung digitaler und neu entstehender Technologien sowie die Rohstoffförderung vorantreiben. In Deutschland gibt es zudem ein 500 Milliarden Euro umfassendes Investitionsprogramm für die Infrastruktur. Darüber hinaus haben bereits vergangenes Jahr 60 große deutsche Konzerne angekündigt, in den kommenden vier Jahren 600 Milliarden Euro in Leuchtturmprojekte zu investieren.

Während die USA unterm Strich Öl und Gas exportieren, ist Europa auf den Import fossiler Energieträger angewiesen. Der Ukrainekrieg hat bereits deutlich gemacht, wie riskant die Abhängigkeit von Rohstofflieferungen aus politisch unzuverlässigen Ländern wie Russland ist. Der Konflikt im Nahen Osten beziehungsweise die faktische Sperrung der Straße von Hormus verdeutlichen dieses Risiko erneut. Europa muss in eine stabile und möglichst unabhängige Energieversorgung investieren. Der Bau von LNG-Terminals nach Beginn des Ukrainekriegs kann dabei nur der Anfang gewesen sein.

Deutlich mehr Geld für Verteidigung

Gleichzeitig steigen die Militärbudgets weltweit. Trump würde dem Pentagon im kommenden Jahr gerne 1,5 Billionen Dollar zur Verfügung stellen. Unabhängig davon, ob der Kongress diese enorme Summe genehmigt, müssen die USA massiv in Rüstung investieren, um ihre im Irankrieg leergeschossenen Waffendepots wieder aufzufüllen. Dieses Vorhaben wird Jahre in Anspruch nehmen.

Und in Europa stellt der deutsche Staat so viel Geld für die Bundeswehr zur Verfügung wie nie zuvor in seiner Geschichte. Die Nato-Staaten haben sich bereits darauf geeinigt, künftig statt der bisher anvisierten zwei Prozent 3,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren. Auch China und Japan wollen umfangreich Geld für ihre Wirtschaft und ihr Militär ausgeben.

Die Straße von Hormus ist jedoch nicht das einzige Nadelöhr der internationalen Transportrouten. Auch der Suezkanal, die Straße von Malakka, die Straße von Taiwan oder der Panamakanal zählen zu den neuralgischen Punkten. Je mehr sich diese Erkenntnis durchsetzt, desto mehr Geld werden Staaten und Unternehmen in die Hand nehmen, um ihre Infrastruktur und Wirtschaft widerstandsfähiger aufzustellen.

Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben

Neben dieser weltweiten Investitionswelle stellt die Inflation ein zweites zentrales Investitionsthema dar. Nachdem die Geldentwertung zwischenzeitlich abgeflacht war, facht die Krise im Nahen Osten sie jetzt wieder an. Der gestiegene Ölpreis hat unmittelbar nach Kriegsbeginn der USA und Israels gegen den Iran an den Tankstellen Wirkung gezeigt. Jetzt werden die höheren Energiekosten Schritt für Schritt auch andere Produkte verteuern. Denn es gibt so gut wie keine Güter, die ohne Energie und Transport auskommen. Es ist zu befürchten, dass sich die Inflation noch geraume Zeit über dem Zwei-Prozentziel der Notenbanken bewegen wird.

Das zeigt bereits Wirkung an den Rentenmärkten. So haben die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen spürbar angezogen. Kurzfristig leidet Gold darunter, da es keine Erträge abwirft. Langfristig dürfte das Edelmetall jedoch wieder von seiner Funktion als Inflationsschutz profitieren. Unterstützend wirkt zudem der fortschreitende Vertrauensverlust in Papiergeldwährungen wie den US-Dollar und den Euro. Die erratische Politik Trumps und die steigenden Staatsschulden der USA und Europas sprechen für einen Debasement-Trade – den dritten großen Anlagetrend.