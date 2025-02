Hierher fließen die Gelder: 7 Anlagetrends

1. Technologie jenseits von KI

Stephen Freedman, Head of Research

and Sustainability,

Thematic Equities bei Pictet AM

KI bestimmt seit zwei Jahren die Schlagzeilen, doch es ist bei Weitem nicht der einzige Technologietrend, den es zu beobachten gilt. Fortschritte im Bereich Robotik und Automatisierung verändern ganze Branchen von Grund auf, indem sie Verbesserungen bei Effizienz, Produktivität und Sicherheit bringen. Von autonomen Fahrzeugen bis hin zur robotergestützten Prozessautomatisierung – diese Technologien revolutionieren unterschiedliche Sektoren wie das verarbeitende Gewerbe, das Gesundheitswesen oder die Logistik.

So bringt ein Start-up-Lkw-Hersteller, der mit seinen Dienstleistungen für autonomes Fahren (Autonomous Transportation as a Service, ATaaS) Pionierarbeit leistet, 2025 in Texas die ersten fahrerlosen Lkws auf die Straße. Gleichzeitig plant Tesla in seinen Werken bis Ende des Jahres den Einsatz von 1.000 humanoiden Robotern. Unterdessen entwickelt sich auch die KI weiter und eröffnet in Bereichen wie der Biotechnologie (z. B. bei der Wirkstoffentwicklung, der Daten- und Bildanalyse und dem Drug Repurposing), aber auch bei Konsumdienstleistungen und am Arbeitsplatz, wo der Einsatz von Technologie deutliche Produktivitätssteigerungen bringen kann, Wachstumspotenzial.

2. 3D-Chips

Smartphones, Computer, Autos und militärisches Gerät sind auf Halbleiter angewiesen. Unternehmen auf der ganzen Welt konkurrieren darum, diese Chips immer kleiner, gleichzeitig aber auch immer leistungsstärker und energieeffizienter zu machen. Bei der Herstellung von Chips auf Silizium-Wafer-Basis ist inzwischen eine physikalische Grenze erreicht. Deshalb dürfte sich die Umstellung von zwei- auf dreidimensionale Halbleiter fortsetzen.

Chipdesigner denken zunehmend dreidimensional: Sie bringen winzige Chip-Untereinheiten mit eigenständiger Funktion, sogenannte Chiplets, durch Anwendung eines Hydrid-Bonding-Verfahrens auf einen Silizium-Wafer auf. High-Bandwidth-Speicher sind eine leistungsstarke Speichertechnologie mit geringer Latenz, bei der modernste DRAM-Chips gestapelt werden. Diese Technologie bietet unter anderem Kostenvorteile, da die Komplexität der Chips variiert und einige Chips daher mit günstigeren Verfahren hergestellt werden können. Samsung Electronics ist eines der Unternehmen, die 2025 einen neuen 3D-Chip auf den Markt bringen wollen.

3. CDMOs – die neuen Stars der Pharmabranche

Die Entwicklung neuer Medikamente und Therapiemethoden wird immer komplexer und ruft eine neue Gruppe von Unternehmen auf den Plan, die als CDMOs (Contract Development and Manufacturing Organisations) bezeichnet werden. Diese spezialisierten Dienstleister konzentrieren sich auf ganz bestimmte Bereiche der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten.

Durch die teilweise Auslagerung dieser Aktivitäten an CDMOs können Pharmaunternehmen Risiken teilen und letztlich die Entwicklung neuer Therapien vorantreiben. CDMOs tragen zur Wertschöpfung bei, indem sie auf Branchenebene schlankere Prozesse für Forschung und Produktion möglich machen. Nicht selten sind sie auch Vorreiter bei neuen Technologien wie KI und spielen daher eine zunehmend wichtige Rolle in der modernen Medizin, z. B. bei der Entwicklung individueller Behandlungsmethoden oder der Zelltherapie.

4. Holz neu gedacht

Holz zählt zu den ältesten Materialien der Welt und erlebt derzeit eine Renaissance. Befeuert von grünem Konsum und dem Wachstum des Online-Handels wird Holz als Verpackungsmaterial immer beliefert, kommt aber auch verstärkt wieder als Baumaterial zum Einsatz. Dank technologischer Neuerungen wie Brettsperrholz und strengerer Vorschriften für nachhaltiges Bauen spielt Holz in Bauprojekten eine immer größere Rolle.

Zudem bildet Holz eine wichtige Komponente bei Innovationen wie holzbasiertem Kunststoff, der bei durchsichtigen PET-Flaschen von Coca-Cola zum Einsatz kommt, oder bei Biokraftstoff aus Holz, der zur Beimischung zu oder Ersatz für herkömmlichen Dieselkraftstoff für Lkw und Pkw verwendet werden kann. Waldflächen werden immer häufiger für Infrastrukturen im Bereich erneuerbarer Energien genutzt, z. B. für auf Freiflächen errichteten Windkraftanlagen und zum Aufbau von Solarpanelen. Zudem setzt sich die Erkenntnis durch, dass Holz unmittelbar zur Bewältigung der weltweiten Aufgabe der CO2-Abscheidung und -speicherung beitragen kann, entweder mittels Kompensation oder durch die Erzeugung von Bioenergie in Kombination mit CO2-Abscheidung und -Speicherung.

5. Ausweg aus der Stromkrise

Um die Welt nachhaltiger zu machen, brauchen wir deutlich mehr sauberen Strom und ein intelligenteres Stromnetz. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) kalkuliert, müssen die Stromnetze zur Erreichung der Netto-Null-Ziele in den kommenden fünf Jahren auf einer Strecke von 25 Millionen Kilometern ausgebaut und modernisiert werden. Erstens macht die stärkere Nutzung erneuerbarer Energien Investitionen in die Netzinfrastruktur notwendig, um Strom von abgelegenen sonnigen oder windreichen Gebieten dorthin zu transportieren, wo er gebraucht wird, und um erneuerbare Energiequellen in das Netz zu integrieren.

Zweitens müssen die Netze mit der steigenden Nachfrage im Zuge der Elektrifizierung (beispielsweise durch Elektroautos, Wärmepumpen) Schritt halten und entsprechend aufgerüstet werden. Und drittens müssen die Stromnetze durch den Klimawandel bedingten extremen Wetterereignissen standhalten können, um Stromausfälle zu vermeiden.

6. Bekämpfung von Überschwemmungen

Überschwemmungen verursachen jedes Jahr Schäden in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar und betreffen Millionen Menschen. Die zunehmende Häufigkeit und Tragweite extremer Wettereignisse und die Urbanisierung machen es zwingend notwendig, die Infrastruktur und Landschaft so anzupassen, dass Naturkatastrophen weniger Schaden anrichten können. So wurde Europa 2024 von einer der schlimmsten Flutkatastrophen seit über 20 Jahren heimgesucht.

Hochwasserresilienz ist ein wesentlicher Baustein der Anpassung an den Klimawandel und beinhaltet neben dem Bau von Hochwasserschutzanlagen auch Hochwassermanagement. In den Städten liegt der Fokus auf dem Bau resilienterer Infrastruktur und dem Einsatz moderner Technologie für verbesserte Schutzmaßnahmen, z. B. durch den Einsatz digitaler Zwillinge für besseren Hochwasserschutz. New York zählt zu den Städten mit neuen Bauvorschriften zur Stärkung der Hochwasserresilienz. So gelten hier inzwischen strenge Standards für kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Kraftwerke, und es wurde ein Projekt zum Bau von Küstenschutzmauern gegen Überschwemmungen lanciert.

7. Intelligente Ernährung

Wir brauchen Essen zum Leben und viele Menschen werden immer sensibler, was den Konsum angeht. Der Markt für Sportlernahrung ist 45 Milliarden US-Dollar schwer und dürfte Schätzungen zufolge bis 2030 jedes Jahr um durchschnittlich 7,5 Prozent wachsen, da die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln zur Leistungssteigerung, schnelleren Erholung nach dem Training und Reduzierung des Verletzungsrisikos rasant steigt. Weil der Gesundheit immer mehr Bedeutung beigemessen wird, erfreut sich Functional Food, also beispielsweise mit Vitaminen oder Probiotika angereicherte Nahrungsmittel, wachsender Beliebtheit.

Mit dem Erfolg der GLP-1-Medikamente zur Gewichtsabnahme ist zudem ein Markt für verwandte Produkte entstanden, die dabei helfen sollen, keine Muskelmasse zu verlieren, Verdauungsprobleme in den Griff zu bekommen und bei geringerem Kalorienverbrauch eine angemessene Versorgung mit Spurenelementen sicherzustellen. Unternehmen wie Nestlé und Herbalife haben bereits GLP-1-Begleitprodukte auf den Markt gebracht, und mit einem weiterhin steigenden Produktangebot für GLP-1-Nutzer 2025 ist zu rechnen.