Die Konjunktursensitivität der Finanzmärkte war schon immer eine Herausforderung für Investoren. Obwohl es klare Belege dafür gibt, dass sich mit langfristigen Investitionen Vermögen aufbauen lässt, verzichten manche Anleger in Baissen darauf oder ziehen sich aus dem Markt zurück – häufig zum ungünstigsten Zeitpunkt. Aber wer gut vorbereitet ist, kann mit einer Langfristperspektive erfolgreich sein, wenn er bereit ist, aus der Geschichte zu lernen.

Für Investoren ist Zeit das größte Kapital

Investoren werden mit Informationen zugeschüttet. Das meiste davon ist ein vorübergehendes Rauschen und langfristig selten relevant. Über 55.000 börsennotierte Unternehmen weltweit (World Federation of Exchanges: Market Statistics, Februar 2024) veröffentlichen Quartalsberichte und senden damit kurzfristige Signale, die möglicherweise nichts über ihren langfristigen Erfolg oder Misserfolg aussagen. Neben der Menge an Informationen ist auch die Zahl der Investoren gestiegen, die kurzfristig denken und entscheiden. Auch die durchschnittlichen Haltedauern von Aktien sind deutlich kürzer geworden (WFE, IWF: Die durchschnittliche Haltedauer von US-Aktien, berechnet als Quotient aus der Marktkapitalisierung der NYSE und des NASDAQ und dem Wert des Handelsvolumens, ist von 1975 bis 2022 von fünf Jahren auf zehn Monate gefallen).

In den letzten 100 Jahren haben wir erkannt, dass wir mit einer langfristigen Perspektive Rauschen ausblenden und uns auf Informationen konzentrieren können, die zu den Anlagezielen unserer Kunden passen. Einige Unternehmen brauchen Zeit, um ihre strategischen Ziele zu erreichen; andere haben Geschäftsmodelle, die eine lange Haltedauer rechtfertigen. Seit 1924 ist eine langfristige Philosophie wesentlicher Teil unseres Investmentprozesses. Dank der Kompetenz unseres Researchteams können wir an Überzeugungen festhalten und geduldig abwarten, bis sich unsere Investmentideen auszahlen.

Und die Erfahrung zeigt, dass Zeit besonders wichtig sein kann, wenn man Vermögen und Kaufkraft aufbauen will. Grafik 1 gibt einen Überblick über die durchschnittlichen Zehnjahresrenditen unterschiedlicher Portfolioarten gegenüber dem Geldmarkt und der Inflation.

Was Sie sich fragen sollten

Passen die Prozesse Ihrer Investmentmanager zu Ihrem Anlagehorizont? Haben sie den Anreiz, bei Ihrem Portfolio langfristig zu denken?

Fundamentaldaten sind wichtig

1924 war es schwer, Unternehmensdaten zu bekommen. Die US-Finanzmarktaufsicht gab es noch nicht, und auch keinerlei Pflicht zur Berichterstattung. Für Investoren war das ein Problem. Deshalb richtete MFS 1932 eines der ersten Researchteams der Branche ein. Es sollte Informationen gewinnen und analysieren, damit wir bessere Investmententscheidungen treffen konnten. An diesem Ansatz hat sich bis heute nichts geändert.

Die Welt hat sich verändert, aber wir legen noch immer größten Wert auf Fundamentaldaten wie Stabilität des Geschäftsmodells, Finanzlage, Rentabilität und Bewertung.

Warum sind die Fundamentaldaten so wichtig? In den letzten 100 Jahren haben wir herausgefunden, dass man das künftige Ertragspotenzial eines Unternehmens am besten einschätzen kann, wenn man seine Fundamentaldaten genau versteht – und nach unseren Analysen sind die Gewinne maßgeblich für die Aktienmarkrenditen.

Obwohl die Vorteile von Fundamentalanalysen auf der Hand liegen, werden diese Daten von einigen Investoren bisweilen völlig ignoriert. Bei MFS sind sie aber die Grundlage unseres Researchprozesses. Um die komplexe und dynamische Entwicklung internationaler Märkte, Konjunkturzyklen, technologischer Fortschritte, Nachhaltigkeitsaspekte und immer strengerer Regulierungen zu durchschauen und bessere Anlageergebnisse für unsere Kunden zu erzielen, beschäftigen wir weltweit über 300 Investmentexperten, die ihre Erkenntnisse und Einschätzungen über unsere Investmentplattform austauschen.

Was Sie sich fragen sollten

Analysieren Ihre Investmentmanager Fundamentaldaten, um Themen zu berücksichtigen, die maßgeblich für das langfristige Gewinnwachstum der Unternehmen sind, in die sie investieren?

Achten Sie auf die Bewertung, nicht nur auf den Kurs

Im Alltag zahlen wir manchmal mehr für ein Produkt, als wir müssten, weil wir nicht genügend Informationen einholen, um die beste Entscheidung zu treffen. Dieses Verhalten ist auch bei manchen Investoren zu beobachten, wenn sie eine stark nachgefragte Aktie kaufen, ohne auf ihre Bewertung zu achten. Wir haben gelernt, dass ein disziplinierter Bewertungsansatz entscheidend ist, wenn man langfristig erfolgreich investieren will.

Warum sollten Investoren auf die Bewertungen achten? Die Grafik unten zeigt, dass die Bewertung bislang ein guter Renditeindikator war: Ein niedriges KGV beim Kauf hat in der Regel zu höheren Erträgen geführt. Auch der Umkehrschluss ist richtig: Ein Kauf bei einem hohen KGV hatte niedrigere Erträge zur Folge. Aber manchmal sind die Bewertungen aus gutem Grund hoch, und unser fundamentaler Ansatz hilft uns zu entscheiden, ob eine Aktie zu einem fairen Preis gehandelt wird.

Unsere Erfahrungen sind ein wichtiger Teil unseres disziplinierten Bewertungsansatzes. Die Einschätzung des Unternehmenswerts beruht auf zahlreichen Annahmen, die sich nicht immer als richtig erweisen. Weil wir bei MFS die Märkte stets genau beobachten und analysieren, lernen wir ständig aus unseren Erfahrungen und versuchen, diese bei künftigen Entscheidungen zu berücksichtigen.

Was Sie sich fragen sollten

Wie sieht die Bewertungsanalyse Ihrer Investmentmanager aus? Welchen Einfluss hat sie auf Portfoliokonstruktion und Kauf-/Verkaufsentscheidungen?

Diversifikation funktioniert

Mit seinem ersten Publikumsfonds in den USA, dem Massachusetts Investors Trust (MIT), wollte MFS Privatanlegern helfen, ihre Anlagen zu diversifizieren. Zu einer Zeit, als sich kaum jemand ein diversifiziertes Portfolio leisten konnte, konnten Anleger für etwa 250 US-Dollar einen Anteil am MIT kaufen, einem Fonds, der in etwa 50 Unternehmen investiert war, darunter Eisenbahngesellschaften, Versorger, Autohersteller und Lebensmittelproduzenten.

Heute ist Diversifikation ein komplexeres Thema mit verschiedenen Aspekten wie Assetklassen, Sektoren, Branchen, Ländern und Währungen. Wir sind überzeugt, dass disziplinierte aktive Strategien auf unterschiedliche Art durch Diversifikation Mehrwert erzielen können.

Im Anleihenbereich können aktive Manager Sektoren, Ratingklassen und Einzelwerte auswählen, aber auch Duration und Laufzeit steuern. Aktienportfoliomanager können nach Faktoren, Stilen oder Bewertung investieren. Anleger, die wissen, wie Investmentmanager diese Hebel nutzen, um Mehrertrag zu erzielen, können ein diversifizierteres Portfolio zusammenstellen, indem sie mit mehreren Managern mit verschiedenen Schwerpunkten zusammenarbeiten.

Diversifikation garantiert keinen Gewinn und schützt auch nicht vor Verlusten, dient aber letztlich dem Risikomanagement. Wir sind überzeugt, dass Investoren von einer Diversifikation der Ertragsquellen profitieren können.

Was Sie sich fragen sollten

Ist Ihr Portfolio nach Sektoren, Regionen, Assetklassen und möglichen Alphaquellen diversifiziert?

Ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil

Marktabschwünge gehören zum Investieren dazu. Und sie kommen häufiger vor, als Sie vielleicht denken. In den letzten 100 Jahren gab es 25 Baissen, die aber in der Regel nur von kurzer Dauer waren (im Schnitt etwa zehn Monate). Aus Erfahrung wissen wir, dass Marktabschwünge häufig Chancen auf langfristige Erfolge für unsere Kunden bieten – durch Risikomanagement, um Verluste zu begrenzen, und indem wir Überreaktionen anderer Marktteilnehmer nutzen.

Wir sind überzeugt, dass Qualitätsunternehmen mit langfristig stabilen Gewinnen in Abschwüngen weniger von Kursverlusten betroffen sind als Unternehmen geringerer Qualität. Das zeigt auch die folgende Grafik. Wenn der Aktienmarkt um 20 Prozent fällt, sind 25 Prozent Ertrag nötig, um Break-even zu erreichen. Ein Aktienportfolio, das im gleichen Zeitraum nur um 15 Prozent fällt, braucht dafür nur 17 Prozent.

Wir haben auch gelernt, dass Abschwünge häufig Chancen bieten, von Kursverlusten zu profitieren. Unser Investmentteam kann sehen, was sich während eines Abschwungs verändert hat, und erkennt Unternehmen, die langfristig attraktive Erträge versprechen.

Im Anleihenbereich können unsere Teams ein sich änderndes Kredit- und Zinsumfeld nutzen, um dort Risiken einzugehen, wo sie aus ihrer Sicht belohnt werden. Beispielsweise haben unsere Analysen gezeigt, dass Credit-Spread-Zyklen immer kürzer und häufiger werden. Diese höhere Volatilität kann man negativ sehen, aber wir sind überzeugt, dass sich dadurch die Chance bietet, abhängig von der Attraktivität der einzelnen Anleihenmarktsegmente das Kreditrisiko schrittweise zu verändern. Ein wichtiges Konzept unseres Anleihenteams ist, Liquidität aufzubauen, wenn sich die Spreads verengen, und sie anzulegen, wenn sie sich wieder ausweiten.

Was Sie sich fragen sollten

Sind Risikomanagement und Verlustbegrenzung Grundpfeiler des Ansatzes Ihrer Investmentmanager?

Nichts ist so beständig wie der Wandel

In jeder Generation gibt es Innovationen, die grundlegende Veränderungen bewirken, und in den letzten 100 Jahren hat MFS in zahlreiche davon investiert. In den 1920er-Jahren wurde das Fernsehen erfunden. Verbreitet hat es sich aber erst in den 1950ern. Mit dem Kabelfernsehen kam in den 1980ern der Zugriff auf Hunderte von Fernsehkanälen, während heute Streamingdienste zunehmend Marktanteile gewinnen. Immer wieder entstanden Herausforderungen für etablierte Unternehmen. Zugleich kamen neue Unternehmen und Branchen auf.

Dies sollte uns daran erinnern, dass zwar immer wieder neue Technologien eingeführt werden, die langfristigen Auswirkungen aber nicht immer sofort klar sind. So kann heute noch niemand genau sagen, was künstliche Intelligenz (KI) bewirken wird. Unser KI-Ansatz ist derselbe wie für zahllose technologische Innovationen im Laufe der Zeit: genaue Analyse des Themas, kritisches Hinterfragen von Investitionen in Unternehmen und sorgfältige Auswahl.

Was Sie sich fragen sollten

Wie ist das Researchteam Ihres Investmentmanagers aufgebaut, und wie tauschen Sektor-und Branchenteams Informationen aus? Sind die Ressourcen groß und vielfältig genug, um grundlegende Veränderungen in allen betreffenden Branchen zu analysieren?

Teamwork statt Einzelkämpfer

Bei MFS herrscht eine Kultur der Zusammenarbeit. Da die internationalen Märkte heute sehr komplex sind, kann man nur dann erfolgreich investieren, wenn man auf Kompetenzvielfalt und umfassendes Know-how zurückgreifen kann. Die letzten 100 Jahre haben uns gelehrt, wie wichtig eine gute und enge Zusammenarbeit für eine verantwortungsvolle Kapitalallokation ist. Wir sind überzeugt, dass wir mit Teams aus Experten mit unterschiedlichen Denkweisen Investmentthemen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Das hilft uns, finanziell wesentliche Faktoren in unsere Analysen einzubinden und besser zu verstehen. Und das führt aus unserer Sicht zu besseren Investmentergebnissen.

Was Sie sich fragen sollten

Können Sie die Erfahrung aller Ihrer Mitarbeiter nutzen, um aus der Vergangenheit zu lernen und Ihren Kunden einen besseren Service zu bieten?

Das Ziel im Blick

Investmentexperten müssen sich der Veränderungen bewusst sein, aber einem Prozess und einem Ansatz folgen, die sich bewährt haben. Die Lehren aus 100 Jahren Investieren haben uns geholfen, an unserem Schwerpunkt festzuhalten: langfristig ausgerichtete verantwortungsvolle Kapitalallokation für unsere Kunden.