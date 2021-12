Anleger-Ampel: „Guter Zeitpunkt für Einstieg in Aktien“

„Aktien sind derzeit günstig bewertet, weshalb wir für diese Anlageklasse ein attraktives Risiko/Ertragsprofil sehen. Zudem ist auch das allgemein schwächere Wirtschaftswachstum im Euro-Raum in den Kursen bereits eingepreist“ so Jens Kummer, Head of Multi Asset bei SEB Asset Management.Das allgemeine Marktumfeld für „Risiko-Assets“ hält das Multi Asset-Team nicht zuletzt wegen der guten Zahlen aus den hiesigen Unternehmen und einem weiterhin niedrigen Zinsniveau für attraktiv. Die USA und die Emerging Markets haben ihren konjunkturellen Tiefpunkt bereits Mitte 2011 durchschritten, Europa hingegen befindet sich seit Ende 2011 in einer milden Rezession. China hat seine Inflation deutlich senken können und die Geldpolitik gelockert; es sei hier demnach mit keinem „hard landing“ zu rechnen.Die MATR-Portfolios sind wieder stark in Aktien, Rohstoffen und Hochverzinslichen Anleihen investiert. Gut behaupten sich bei den Emerging Markets insbesondere die kleineren aufstrebenden Länder wie Indonesien, Malaysia und Thailand. Staatsanleihen aus Deutschland oder dem Euroraum sind dagegen kaum in unseren Portfolios enthalten. Stattdessen sind die MATR-Fonds in Unternehmensanleihen und Staatsanleihen der Emerging Markets investiert.Das Multi Asset-Team der SEB Asset Management analysiert die langfristigen Renditeerwartungen und kurzfristigen Marktrisiken von 100 verschiedenen Anlageklassen. Dabei bewertet das Portfoliomanagement die absolute und relative Kursbewegung sowie die Korrelation der Anlageklassen zueinander. Mit Hilfe des Momentum-Indikators entsteht ein aussagekräftiges Indikatorsystem. Die genannten Einschätzungen stellen einen Auszug aus dem eigens entwickelten Multi Asset Total Return-Modell dar, auf dessen Basis seit 2008 der Investmentprozess der SEB Multi Asset-Fonds gesteuert wird.Um rechtzeitig aus riskanten Assetklassen auszusteigen oder den frühzeitigen Einstieg zu finden, messen wir im Multi Asset-Portfoliomanagement die absolute und relative Kursbewegung sowie die Korrelation von mehr als 100 verschiedenen Anlageklassen zueinander. Mit Hilfe dieses Barometers entsteht ein aussagekräftiges Frühwarn- bzw. Risikosystem. Wie bei einer Ampel werden zu meidende Assetklassen rot dargestellt. Anlagegruppen, die sich für ein Investment empfehlen, sind grün markiert, gelbe Positionen stehen unter Beobachtung.Jens Kummer ist Head of Multi Asset der SEB Asset Management. Der Asset-Indikator stellt einen Auszug aus dem eigens entwickelten Multi Asset Total Return-Modell dar, auf dessen Basis seit 2008 der Investmentprozess der SEB Multi Asset-Fonds gesteuert wird.