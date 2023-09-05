Umfrage Anleger bleiben den Aktienmärkten treu

Anleger blieben den Aktienmärkten zuletzt trotz der wackeligen Kurse zugewandt. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva). Ein Umstand wird für hiesige Privatanleger allerdings zunehmend zum Problem.

Die Schaukelbörse der vergangenen zwei Jahre beeindruckt deutsche Anleger offensichtlich wenig. Das zeigt der aktuelle Geldanlage-Index (Divax-GA) des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva), der das Stimmungsbild zu aktienbasierten Geldanlagen mit Werten zwischen -100 und +100 messen soll. Im Winter 2021/22 lag sein Wert bei 31,1 Punkten, aktuell erreicht er 29,5 Punkte.

>>>Vergrößern

Quelle: Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung

Der stabile Verlauf der vergangenen anderthalb Jahre unterscheidet sich dem Diva zufolge von dem der anderthalb Jahre davor, in denen der Index einen rapiden Anstieg erlebte. Im Sommer 2020 lag der Wert noch bei 24,9.

Michael Heuser, wissenschaftlicher Direktor des Diva, sagt über den Divax-GA:

„Die Entwicklung des Index ist ein Indiz dafür, dass diejenigen, die in den letzten Jahren in aktienbasierte Anlagen eingestiegen sind, dabei bleiben. Dies ist eine gute Entwicklung, denn Aktieninvestments sollten einen langfristigen Anlagehorizont haben.“

>>>Vergrößern

Quelle: Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung

Geldknappheit verhindert weitere Verbesserung der Aktienkultur

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Fragt man Bürger danach, was sie von Aktienanlagen abhält, sind laut Diva deutlich die Auswirkungen der Inflation zu erkennen. Der Hauptgrund ist inzwischen das nicht verfügbare Geld. Im Sommer 2020 galt das für 34,5 Prozent der Befragten, inzwischen sind es schon 42,5 Prozent. Geldmangel hat damit die Sorge vor einem Verlust des Geldes (aktuell 38,2 Prozent) und die Scheu vor den Risiken einer Aktienanlage (35,4 Prozent) deutlich hinter sich gelassen. Besonders stark ist der Effekt in den östlichen Bundesländern, wo fast die Hälfte der Befragten (47,4 Prozent) fehlendes Geld als primäre Ursache nennt (Westen: 41,3 Prozent).

Dazu sagt Diva-Experte Heuser:

„Der anhaltende Positivtrend zu aktienbasierten Anlagen wird derzeit durch die Inflation eingebremst. Die Menschen haben schlicht und ergreifend weniger Geld verfügbar, das sie anlegen können. Da die verfügbaren Einkommen im Osten ohnehin knapper sind, gilt das für die Menschen dort natürlich um so mehr.“

Prognose: Die Inflation bleibt hoch

Mit Blick nach vorne dürfte sich absehbar an dieser Situation nicht viel ändern: 32,9 Prozent der vom Diva Befragten gehen aktuell davon aus, dass die Inflation allenfalls leicht sinken wird. 28,3 Prozent glauben, sie bleibt unverändert hoch. Und 27,9 Prozent erwarten sogar einen weiter steigenden Wert.

Heuser sagt zum Zinstrend:

„Entscheidend für die weitere Entwicklung der Börsen dürften in diesem Kontext die Zinsen sein. Stärkere positive Impulse für die Aktienkurse sind erst dann wieder zu erwarten, wenn die Zentralbanken erste Zinsschritte nach unten ankündigen. Viele warten auf dieses Einstiegsszenario und sind deshalb aktuell noch zurückhaltend.“

Das deckt sich mit der Umfrage: Nur 17,9 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass die Zinsen deutlich fallen. Dagegen erwarten 44,6 Prozent stabil hohe und 24,7 Prozent sogar weiter steigende Zinsen.

Nachhaltigkeit bei der Geldanlage weiter von untergeordneter Bedeutung

Weiter geht aus der aktuellen Diva-Umfrage hervor, dass Nachhaltigkeit vielen Investoren unwichtig ist. Die Gruppe derjenigen, für die Umweltschutz keine Rolle spielt, ist mit aktuell 60,6 Prozent deutlich in der Mehrheit und im Vergleich zum Sommer 2022 (59,4 Prozent) leicht gestiegen.