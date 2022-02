Bergos-Investmentchef Anleger brauchen 2022 starke Nerven

Investoren haben einen nervenaufreibenden Januar hinter sich. Die Volatilität ist deutlich angesprungen, Aktienmärkte verzeichneten zum Teil herbe Verluste. Es lohnt aber ein Blick unter die Oberfläche, denn nicht der Aktienmarkt als Ganzes wurde verkauft. Es gab sogar Gewinner. Je höher Titel bewertet waren, beispielsweise gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, desto stärker haben sie im Durchschnitt gelitten. Hoch bewertete Wachstumstitel wie Technologieunternehmen wurden besonders stark abverkauft. Es war eine erneute Stil-Rotation hin zu Value-Titeln zu beobachten. Zu den Profiteuren zählte der Energiesektor, der zulegen konnte. Regional gesehen haben sich US-Aktien zum ersten Mal seit langer Zeit schlechter entwickelt als Aktienmärkte im Rest der Welt.

Hauptauslöser für die Turbulenzen am Markt war die US-Notenbank Fed. Sie hatte eindeutig signalisiert, dass sie gegen die hohe Inflation vorgeht und eine schnellere Kehrtwende hin zu einer restriktiveren Geldpolitik erfolgen wird. Wir erwarten die erste Zinserhöhung im März, der mehrere kleine Zinsschritte im weiteren Jahresverlauf folgen dürften.

Wer Rendite haben will, braucht auch zukünftig Aktien

Das Anlegerjahr könnte also turbulent werden. Berater sollten mit ihren Kunden klären, ob sie auch wirklich die Nerven für aktienlastige Depots haben. Der Januar war hierfür ein guter Test. Das heißt allerdings keineswegs, dass wir von Aktieninvestments abraten. Im Gegenteil: Wer Rendite haben will, braucht auch zukünftig Aktien. Wir sind nach dem coronabedingten Kurseinbruch im Frühjahr 2020 in einem neuen Bullenmarkt. Die jüngste Korrektur ist auf eine Bewertungsanpassung zurückzuführen, da viele Titel einfach zu heiß gelaufen waren. Künftige Unternehmensgewinne müssen nun mit höheren Zinsen diskontiert werden. Daher wurde vor allem bei Wachstumsaktien die Bewertung angepasst.

Es gibt gute Gründe, dass das Schlimmste bereits hinter uns liegen könnte. So ist laut dem AAII Sentiment Survey die Stimmung bei Privatanlegern so pessimistisch wie seit 2013 nicht mehr. Das werten wir als gutes Zeichen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Je schlechter die Stimmung, desto besser die Performance in den darauffolgenden Wochen und Monaten. In die gleiche Richtung weist die durchschnittliche Positionierung bei systematischen Strategien, die derzeit auffallend defensiv ist.