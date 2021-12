„Anleger direkt auf die Börsenlage ansprechen“

Guido Bauer: Wir sind eigentlich ganz zufrieden. Es gibt aber nicht das von einigen erwartete Riesen-Jahresendgeschäft, dafür ist die Börsenlage zu schlecht.Bauer: Ja, eine sehr wichtige. Wir haben bereits im November 2007 begonnen, unsere Kunden zu informieren. Derzeit wenden sich zahlreiche Neukunden an uns, um sich langfristig aufzustellen.Bauer: Wir gehen sehr offensiv mit der Börsenlage um, wir reden nichts schön, sondern sprechen die Anleger direkt auf die Situation an. Es ist allerdings durchaus schwer, ihnen die Chancen klarzu- machen.Bauer: Für Sparpläne richten wir zurzeit Zweitkonten ein, damit nicht eventuell frühzeitig Altanteile mit Bestandsschutz verkauft werden müssen. Ansonsten stellen wir jeden Fonds in den Depots auf den Prüfstand und empfehlen nur Produkte, deren Manager langfristig ihr Können bewiesen haben. Wir bevorzugen breit anlegende Fonds. Das können Misch- oder Dachfonds, aber auch reine Aktienfonds sein. Branchenfonds hingegen entfernen wir eher aus den Depots.Bauer: Gar nicht. Viele der neuen Dachfonds wird es in zwei bis drei Jahren nicht mehr geben, das Volumen ist zu gering. Bis Jahresende sollten mindestens 15 bis 20 Millionen Euro in den Fonds sein, mit Perspektive auf mehr.Bauer: Sicher nicht. Auch 2009 werden Manager Boni erhalten und Unternehmer Gewinne machen. Dieses Geld will angelegt werden. Daher gehen wir nicht von einem Knick aus.Das Gespräch führte Sabine Groth.