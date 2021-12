ESG-Investments Anleger sollten alle Wirtschaftsbereiche im Blick behalten

Die Chancen, die Pariser Klimaziele zu erreichen und die globale Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts auf zwei Grad zu begrenzen, stehen schlecht – sehr schlecht, um genau zu sein. Die meisten „grünen“ Investitionen zur Verringerung von Treibhausgasen fließen bislang in erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung.

Klar: Investitionen in „saubere“ Industriezweige sind für die Bekämpfung des Klimawandels unerlässlich. Langfristig reichen sie alleine jedoch nicht aus, um eine entscheidende Wirkung zu erzielen. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Als Anleger müssen wir eine langfristige Perspektive einnehmen. Das bedeutet: Die gesamte Wertschöpfungskette von erneuerbaren Energien und Industrie unter die Lupe nehmen.

Wachstumsperspektiven als Auswahlkriterium

So ist die Entwicklung der erneuerbaren Energien untrennbar mit dem Bereich Metalle und Bergbau verbunden. Kupfer, Stahl und Nickel sind essenziell für die Produktion von Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen – und somit auch für die Reduktion fossiler Brennstoffe.

Dem Abbau von Mineralien den Rücken zu kehren, weil dabei sehr viel CO 2 ausgestoßen wird, widerspricht damit langfristigen Strategien zum Schutz des Klimas. Stattdessen sollten Anleger die Unternehmen aus der Metall- und Bergbauindustrie in ihre Portfolios aufnehmen, die die besten Wachstumsperspektiven haben. Denn sie stellen die Produkte und Dienstleistungen bereit, die andere Unternehmen zur Senkung ihrer CO 2 -Emissionen brauchen.

CO 2 -Ziele gemeinsam verwirklichen

Das größte Potenzial zur Verringerung von CO 2 -Emissionen haben diejenigen Unternehmen, die bisher am meisten Kohlenstoff ausstoßen − sei es direkt durch die Produktion oder indirekt durch die Nutzung ihrer Produkte. Investitionen in Wirtschaftsbereiche auszuschließen, die am meisten Klimagase ausstoßen, ist daher kontraproduktiv für die Verwirklichung langfristiger Klimaziele.