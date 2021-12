Anleger-Studie: Pessimistisch, aber investitionsbereit

Auf die Investmentbereitschaft wirkte sich der Börsen-Pessimismus indes kaum aus. Obwohl der Optimismuswert im Vergleich zum März um 27,7 Prozentpunkte absackte, ging die Bereitschaft, Finanzprodukte zu kaufen, aktuell nur um 2 Punkte auf 34,6 Prozent zurück.Auch bei den Anlageformen zeigen sich die Anleger nicht vorsichtiger als sonst. Für die kommenden sechs Monate sind vor allem Investmentfonds gefragt: Mit einem Plus von 0,6 Punkten stieg ihr Anteil auf 14,1 Prozent. Damit liegen sie in der Anlegergunst derzeit ganz vorn. Sparbücher, die auf Rang zwei folgen, legten seit März lediglich 0,3 Prozent zu (13,1 Prozent). Tagesgeldkonten mussten sogar Einbußen von 1,8 Punkten auf 12,7 Prozent hinnehmen. Risikoreichere Investitionen in Aktien blieben dagegen auf dem gleichen Niveau wie im März (7,2 Prozent).