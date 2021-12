Anleger-Studie: Pessimistisch und risikobereit

Auf das Anlageverhalten hat die pessimistische Markteinschätzung jedoch keinen Einfluss: Die Risikobereitschaft ist genauso hoch wie im Herbst vergangenen Jahres. So würden aktuell 29 Prozent der Befragten ihr Geld in einen Aktienfonds stecken – gerade einmal ein Prozentpunkt weniger als im November 2009. Ein Direktinvestment in Aktien ist für 20 Prozent (November: 18 Prozent) eine Option.Die meisten Anleger (64 Prozent) würden sich allerdings immer noch für Tages- oder Festgeld entscheiden, wenngleich die Beliebtheit dieser Anlageklasse seit Monaten kontinuierlich sinkt. Vor einem Jahr - auf dem Höhepunkt der Finanzkrise - lag der Wert noch bei 76 Prozent.Sprunghaft gestiegen ist hingegen das Interesse an Bundesschatzbriefen, die im Vergleich zum November 2009 um 7 Prozentpunkte auf 38 Prozent zulegen konnten. Auch Rentenfonds stoßen auf eine wachsende Zustimmung. Jeder dritte Anleger würde inzwischen ein solches Investment in Betracht ziehen.