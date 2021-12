Anleger-Tipps 5 wichtige Fragen für Fondssparer zum Jahresanfang

Wer Anteile an einem Investmentfonds kaufen möchte, sollte sich im Vorfeld gut informieren: Nur kaufen, was man auch wirklich versteht, rät Ali Masarwah. Der Morningstar-Analyst hat fünf Fragen formuliert, mit dem Privatanleger an jedes Investment herangehen sollten.