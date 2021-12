ANZEIGE

Felix Herrmann blickt auf die Märkte Anleger warten gespannt auf Bidens Impulse

Der Sturz von gleich zwei europäischen Regierungen – in Italien und den Niederlanden – sowie die Wahl von Armin Laschet zum CDU-Vorsitzenden in Deutschland haben an den Kapitalmärkten keine großen Wellen geschlagen. Deutlich stärker im Fokus der Marktteilnehmer stehen derzeit die US-Politik und das von Biden geplante Konjunkturpaket, erklärt Blackrock-Kapitalmarktstratege Felix Herrmann.