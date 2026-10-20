Deutsche Finance: Anleger verklagt KVG auf Schadensersatz
Ein Privatanleger verklagt die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Deutsche Finance Group auf Schadensersatz. Vertreten wird er von der Kanzlei Tilp Rechtsanwaltsgesellschaft, die die Klage am 19. Oktober eingereicht hat. Der Vorwurf: Der Verkaufsprospekt des Fonds DF Deutsche Finance Investment Fund 21 - Club Deal Boston IV, für den die DF Deutsche Finance Investment GmbH verantwortlich ist, enthalte gravierende Fehler. Nach Angaben der Kanzlei ist es die erste Schadensersatzklage gegen die KVG.