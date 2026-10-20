Ein Privatanleger verklagt die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Deutsche Finance Group auf Schadensersatz. Vertreten wird er von der Kanzlei Tilp Rechtsanwaltsgesellschaft, die die Klage am 19. Oktober eingereicht hat. Der Vorwurf: Der Verkaufsprospekt des Fonds DF Deutsche Finance Investment Fund 21 - Club Deal Boston IV , für den die DF Deutsche Finance Investment GmbH verantwortlich ist, enthalte gravierende Fehler. Nach Angaben der Kanzlei ist es die erste Schadensersatzklage gegen die KVG.

„Ansprüche der Anleger aus der sogenannten Prospekthaftung bestehen, wenn Angaben, die für die Beurteilung eines geschlossenen Investmentvermögens wesentlich sind, im Verkaufsprospekt unrichtig oder unvollständig dargestellt wurden“, erklärt Tilp-Anwalt Christoph Walker. In diesem Fall seien die Prospektverantwortlichen zur Rückabwicklung des Vertrages verpflichtet. Anleger könnten dann ihre Einlage zurückfordern, müssten im Gegenzug aber ihre Beteiligung zurückgeben.

Der Club Deal Boston IV ist ein geschlossener Publikums-AIF, der 2022 aufgelegt wurde. Laut Verkaufsprospekt sollte er bis zu 200 Millionen US-Dollar bei Privatanlegern einsammeln. Die Mindestanlage lag bei 25.000 US-Dollar. Der Fonds beteiligt sich über mehrere US-Gesellschaften als Minderheitsgesellschafter an zwei neu zu bauenden Labor- und Bürogebäuden sowie an mehreren Grundstücken im Großraum Boston.

Renditeprognose und Kosten im Fokus der Klage

Die Kanzlei stützt sich bei der Klage auf zwei Vorwürfe. Zum einen halten die Anwälte die Renditeprognosen im Verkaufsprospekt für nicht hinreichend plausibel. Dabei verweisen sie auch auf eine Auswertung der Stiftung Warentest: Bei keinem der 21 untersuchten Vorgänger- und Schwesterfonds entspreche der aktuelle Anteilswert der ursprünglichen Einzahlung samt Ausgabeaufschlag. „Eine tragfähige Tatsachengrundlage, aufgrund derer diese Renditeprognose angestellt wurde, dürfte daher nicht bestanden haben“, sagt Rechtsanwalt Christian Palme. Zudem sei die Zinsentwicklung der Jahre 2022 und 2023 in den Prognoserechnungen nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Zum anderen geht es um die Kosten, die die Rückflüsse an die Anleger schmälern. Neben Ausgabeaufschlag, Vertriebskosten und laufender Verwaltungsvergütung sieht die Kanzlei vor allem die erfolgsabhängige Vergütung kritisch. „Gerade diese erfolgsabhängigen Bestandteile sind im Verkaufsprospekt nicht mit der gebotenen Klarheit dargestellt“, sagt Walker. Wie sie sich auf die Netto-Rückflüsse auswirken, lasse sich dem Prospekt nicht entnehmen.

Weitere Fonds von möglichen Prospektfehlern betroffen?

Die Anwälte halten es für wahrscheinlich, dass weitere Fonds betroffen sind. Die übrigen Prospekte prüfe die Kanzlei derzeit noch. Es sei aber davon auszugehen, dass sie nach demselben Muster erstellt wurden. „Die nun eingereichte Schadensersatzklage könnte also erst der Beginn einer Reihe von Prospekthaftungsklagen sein“, heißt es von der Kanzlei.

Bereits im August hatte Tilp für einen Privatanleger eine Auskunftsklage gegen einen Deutsche-Finance-Fonds eingereicht. Grundlage sind die Informationsrechte, die Anleger als Treuhandkommanditisten nach dem Handelsgesetzbuch gegenüber der Geschäftsführung haben. Gegen welchen Fonds sich die Auskunftsklage richtet, teilte die Kanzlei nicht mit.

„Wir erhoffen uns dadurch, ausreichende Informationen über die Werthaltigkeit einzelner Fonds zu sammeln, sodass die Anleger endlich über den Verbleib ihres investierten Kapitals informiert werden“, so Palme. Auf schnelle Antworten können Betroffene aber nicht hoffen. Mit einer Verhandlung rechnet die Kanzlei im Laufe des kommenden Jahres.

Club Deal Boston II: vorerst keine Klage

Gegen einen weiteren Fonds aus der „Club Deal Boston“-Reihe, den Club Deal Boston II, für den das Amtsgericht München Anfang September das vorläufige Insolvenzverfahren angeordnet hat, geht die Kanzlei bislang nicht juristisch vor. Eine Klage gegen den Fonds wäre nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ohnehin unterbrochen, erklärt Anwalt Palme.

Anleger könnten ihre Forderungen zwar zur Insolvenztabelle anmelden. Ob Treuhandkommanditisten überhaupt als Gläubiger gelten, sei aber juristisch nicht eindeutig. Zudem rechnet er nicht damit, dass für Anleger ein substanzieller Betrag übrig bleibt, da die Fonds selbst kaum eigene Vermögenswerte halten. Tilp rät betroffenen Anlegern, prüfen zu lassen, ob ihnen Schadensersatzansprüche gegen die KVG oder andere Dritte zustehen könnten.