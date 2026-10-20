Ein Privatanleger verklagt die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Deutsche Finance Group auf Schadensersatz. Vertreten wird er von der Kanzlei Tilp Rechtsanwaltsgesellschaft, die die Klage am 19. Oktober eingereicht hat. Der Vorwurf: Der Verkaufsprospekt des Fonds DF Deutsche Finance Investment Fund 21 - Club Deal Boston IV, für den die DF Deutsche Finance Investment GmbH verantwortlich ist, enthalte gravierende Fehler. Nach Angaben der Kanzlei ist es die erste Schadensersatzklage gegen die KVG.