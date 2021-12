Andreas Scholz 03.09.2008 Lesedauer: 1 Minute

Anlegerstimmung im Sommerloch

Jeder dritte Privatanleger erwartet am deutschen Aktienmarkt in den kommenden sechs Monaten fallende Kurse. Weitere 28 Prozent gehen maximal von einer Seitwärtsbewegung des deutschen Leitindex Dax aus. Das ergibt eine Umfrage der DZ Bank unter 1.001 Privatanlegern in der Zeit vom 11. bis zum 16. August. Die Stimmung hat sich deutlich verschlechtert: Im Februar rechneten noch jeweils ein Viertel der Befragten mit fallenden beziehungsweise seitwärts laufenden Kursen.