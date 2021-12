Anlegerstudie Nur 6 Prozent der Deutschen kaufen nachhaltige Fonds

In der Theorie messen die Deutschen Nachhaltigkeit eine hohe Bedeutung zu. Viele – vor allem Männer – erklären sich sogar bereit, zugunsten der Umwelt & Co. auf einen Teil der Rendite zu verzichten. In der Praxis jedoch legen nur die wenigsten ihr Geld in nachhaltige Fonds an.