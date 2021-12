Bloomberg 25.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Anlegertipps Das würde Warren Buffett niemals tun

Wer im Bereich Finanzen glänzen will, sollte Tipps von jenen befolgen, die selber Erfolg hatten. Ein solcher Mensch ist Warren Buffet. Wenn Sie sich also des Häufigeren fragen „Was würde Warren Buffett tun?“, sind hier einige Tipps vom 85-jährigen Milliardär dazu, was man als Investor, Manager oder Trader unbedingt vermeiden und was man statt dessen tun sollte.