Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Juli

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, welche Trends zeichnen sich in der Depotanalyse für Juli 2020 ab?

Kai Friedrich: Die seit April dieses Jahres im Zuge der Erholung an den Märkten bestehende große Nachfrage nach Investmentfonds hat sich auch im Juli fortgesetzt. Ungeachtet der Ferienzeit, in der sich üblicherweise viele Menschen nicht mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, haben die Ebase-Kunden auch im Juli wieder deutlich mehr Fondsanteile gekauft wie verkauft. Der Fundflow-Faktor, welcher das Verhältnis zwischen Nettomittelzuflüssen und -abflüssen zeigt, weist mit 1,25 einen eindeutig positiven Wert auf. Es wurden also rund ein Viertel mehr Fondsanteile gekauft als verkauft. Auch das Handelsvolumen lag weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Ebase-Kunden haben 30 Prozent mehr gehandelt als im Monatsdurchschnitt des letzten Jahres.

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt mehr als eine Million Kundendepots mit einem Volumen von insgesamt rund 35 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene.

Handelsaktivität leicht rückläufig



Die von den angeschlossenen Fondsberatern getätigten Umsätze mit aktiv gemanagten Fonds sind im Juli im Vergleich zum Vormonat ganz leicht gestiegen. Im Vergleich zum mittleren monatlichen Handelsvolumen des Vorjahres (100 Prozentpunkte zeigen eine durchschnittliche Handelsaktivität an) lag es um 30 Prozent höher.

Quelle: Ebase

Wie haben sich die Anleger im Juli positioniert?