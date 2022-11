Teilen

Investmenttalk von Eyb & Wallwitz Jetzt in Renten investieren?

Anleihe-Anleger hatten in diesem Jahr bisher nicht viel Grund zum Lachen. Aktuell ist jedoch ein guter Einstiegszeitpunkt in einigen Segmenten, ist Andreas Fitzner von der Investmentgesellschaft Eyb & Wallwitz überzeugt. Im Gespräch mit seiner Kollegin Kristina Bambach nennt er Gründe, gibt eine Einschätzung zu Ausfallrisiken und sagt, was ihn am Anleihenmanagement fasziniert.