Anleihe-Pionier verpflichtet Top-Manager

Ein neuer Manager für den Londoner Anleihepionier Rogge Global Partners: David Jacob tritt im neuen Jahr seine Stelle als Geschäftsführer (Chief Executive Officer) an. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Jacob wechselt von der Fondsgesellschaft Henderson Global Investors, wo er zuletzt Vize-Präsident (Vice Chairman). Zuvor war er Investmentchef und davor Leiter für Anleihe-Investments. Bevor Jacob im Jahr 2005 zu Henderson kam, leitete er die Anleihe-Abteilung für Europa und Großbritannien bei UBS Global Asset Management.Jacob löst in seiner neuen Funktion Olaf Rogge ab. Der Firmengründer und gebürtige Hamburger wird nun Firmenpräsident (Chairman) und bleibt zudem Co-Investmentchef. Sein Unternehmen Rogge Global Partners gründete er im Jahr 1984 und formte es zu einem der ersten wirklich globalen Anleihemanager.