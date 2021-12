Moody's sagt der US-Regierung den Kampf an. Sollte nicht schnellstens eine Lösung im Haushaltsstreit herbeigeführt werden, so werde man nicht umhin können, das Rating der größten Volkswirtschaft der Welt zu überdenken. Wie schlimm steht es wirklich um die USA? Welche Folgen hätte ein Downgrade? Dietmar Zantke, Fondsmanager bei Zantke Asset Management, gibt Antworten in einem Video-Interview.