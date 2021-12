Festverzinsliche Wertpapiere Anleihespezialist Bluebay erweitert Team für Sondersituationen

Bluebay Asset Management will mit James Rous als Portfoliomanager und Giovanni Galvani als Analyst die Expertise für Sondersituationen in entwickelten Märkten ausbauen. Weshalb der Anleihespezialist in diesem Bereich große Chancen für Anleger sieht.