Aktiv in Anleihen investieren „Bei festverzinslichen Wertpapieren tun sich jetzt echte Chancen auf“

Frau Browne, die Trilogie aus höherer Inflation, steigenden Zinsen und geopolitischen Unsicherheiten ist zum ständigen Begleiter von Investoren geworden.

Browne: Ja, während die US-Notenbank die Zinsen weiter anhebt, um die Inflation zu bekämpfen, fürchten Anleger, dass die Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte. Sie treibt die Frage um, wie ein Konjunkturabschwung auf das Depot durchschlägt.

Ihre Einschätzung: Wie wird sich die Fed in den kommenden Monaten verhalten?

Browne: Angesichts des aktuellen Wirtschaftsumfelds halten wir eine restriktive Geldpolitik für eindeutig angemessen. Wir gehen zudem davon aus, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.

Die Sorge vor einer Rezession ist greifbar…

Browne: Obwohl wir nicht glauben, dass sich die USA bereits in einer Rezession befinden, halten wir eine Rezession in den Vereinigten Staaten für sehr wahrscheinlich. Die Wirtschaftstätigkeit hat sich bereits deutlich verlangsamt, wie wir an den Einkaufsmanagerindizes und den geringeren Ausgaben gesehen haben. Die hohe Inflation, verringerte fiskalische Anreize und die strengeren finanziellen Bedingungen werden den Konsum und die Investitionen weiterhin belasten. Das dürfte sich letztendlich auch auf den Arbeitsmarkt auswirken.

Als Multi-Asset-Portfoliomanagerin haben Sie die verschiedenen Anlageklassen im Blick. Welches Bild bietet sich derzeit bei Aktien und Anleihen?

Browne: Im Moment senden die Aktien- und Anleihemärkte sehr unterschiedliche Signale aus. Während die impliziten Preise, die Aktien zugrunde liegen, immer noch darauf hindeuten, dass wir uns in einem späten Zyklusumfeld befinden, und zwar auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und Bewertungen, vermitteln Anleihen ein ganz anderes Bild. Bei Festverzinslichen deuten die Signale darauf hin, dass wir im Zyklus weiter fortgeschritten sind und das Wirtschaftswachstum sich deutlich abkühlt. Die Zinssätze am vorderen Ende der Zinskurve preisen Zinssenkungen für 2023 ein, was normalerweise in Rezessionen der Fall ist.

Und welche Signale senden Aktienbewertungen mit Blick auf eine mögliche Rezession aus?

Browne: Die Risikoprämien für Aktien entsprechen den historischen Werten. Bei Aktien ist der Preisdruck, der bei einer Rezession auf die Unternehmensgewinne eintreten würde, noch nicht zu sehen. Auch die längerfristigen impliziten Volatilitäten, die die Aktienpreise untermauern, sind noch nicht auf Rezessionsniveau.

Wie könnten Investoren von diesen unterschiedlichen Marktbewegungen profitieren?

Browne: Angesichts der Bewertungsanpassungen, die wir in diesem Jahr vor allem an den Anleihemärkten erlebt haben, sehen wir vor allem für aktive Manager ein viel breiteres Spektrum an Alpha-Möglichkeiten. Generell gilt: Bei festverzinslichen Wertpapieren tun sich jetzt echte Chancen auf. Bei der Duration sind wir der Meinung, dass sie für langfristige Anleger attraktiv ist, insbesondere im Vergleich zu Risikoportfolios.

Am breiteren Markt für festverzinsliche Wertpapiere sehen wir angesichts der Spread-Ausweitung, die wir seit Jahresbeginn beobachten, allmählich wirklich attraktive Möglichkeiten bei Investment-Grade-Anleihen und bei Agency-Hypotheken, die im Vergleich zu den historischen Niveaus auffallend günstig sind. Doch Vorsicht ist angebracht: Die Auswahl der Sektoren wird in Zukunft hier noch entscheidender.

Ihr Fazit?

Browne: Kurz gesagt: Die US-Notenbank wird angesichts der Wachstums- und Inflationsdynamik, die sich im Laufe dieses Jahres entwickelt hat, die Zinsen wahrscheinlich weiter in den restriktiven Bereich hinein anheben müssen. Dies wird unweigerlich zu einer Verlangsamung der Wirtschaft führen. Aus diesem Grund bleiben wir in unseren Portfolios bei Aktien untergewichtet. Nochmals: Bei festverzinslichen Wertpapieren sehen wir echte Chancen.