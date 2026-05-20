Anleiherenditen auf Mehrjahreshoch, Inflation über den Zentralbankzielen – und dennoch feiern Aktienindizes Rekordhochs. Wie lange kann dieses Paradox noch gutgehen?

Wer dieser Tage auf sein Depot schaut, reibt sich die Augen: Anleiherenditen auf Mehrjahreshoch, Inflation hartnäckig über den Zentralbankzielen – und dennoch klettern viele Aktienindizes von Rekordhoch zu Rekordhoch. Der Iran-Konflikt treibt die Ölpreise nach oben – und damit die Energiekosten, die Inflation und schließlich die Anleiherenditen auf breiter Front. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren mit knapp 3,2 Prozent auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren, 30-jährige US-Staatsanleihen überschreiten erneut die Marke von 5 Prozent. Dennoch halten viele Aktienindizes ihre Allzeithochs. Die entscheidende Frage: Wie lange noch?

Unternehmensgewinne als Gegengewicht

Die Berichtssaison liefert eine Erklärung. Marco Herrmann, Geschäftsführer der Fiduka-Depotverwaltung, nennt den entscheidenden Faktor: „Die guten Unternehmensgewinne sind ein primärer Stützpfeiler für die Aktienmärkte. In den USA haben mehr als 80 Prozent der Unternehmen, insbesondere Tech-Werte, die Erwartungen der Anleger für das erste Quartal deutlich übertroffen.“ Auch in Europa verlief die Berichtssaison nach Herrmanns Einschätzung positiv.

Das Grundprinzip dahinter: Höhere Zinsen erhöhen den Diskontierungssatz für künftige Unternehmensgewinne und drücken damit die Bewertungen. Fallen die Gewinne aber hoch genug aus, bleibt die Rechnung dennoch positiv – und der Druck durch steigende Renditen verpufft vorerst.

Trügerische Index-Oberfläche

Der Blick auf die großen Indizes verdeckt, was sich darunter bereits abspielt. „Ein Blick unter die Oberfläche der großen Indizes zeigt, dass sich bereits viele Einzelwerte in einer Korrektur befinden“, sagt Herrmann. Der S&P 500 legte seit seinem Tiefpunkt Ende März rund 17 Prozent zu – gleichzeitig fielen mehr als 40 Prozent der im Index enthaltenen Einzelwerte in diesem Zeitraum weiter. Das ist deutlich mehr als in vergleichbaren Erholungsphasen der vergangenen Jahre und zeigt: Die Rally wird von wenigen Schwergewichten getragen, nicht von der Marktbreite. Beim europäischen Stoxx 600 traf das auf rund ein Drittel der Werte zu. „Hier sieht man bereits die Belastung steigender Zinsen auf Aktien“, so Herrmann.

Wachsende Risiken am Horizont

Die Rahmenbedingungen verschlechtern sich und das drängendste Risiko sitzt bei den Notenbanken. Die Inflation im Euro-Raum liegt bei 3,0 Prozent und damit einen Prozentpunkt über dem EZB-Ziel. In den USA stiegen die Verbraucherpreise im April auf 3,8 Prozent, den höchsten Stand seit drei Jahren. Die Märkte preisen mittlerweile mehrheitlich eine Zinserhöhung der EZB auf ihrer Sitzung am 11. Juni ein; in den USA rechnen Händler am Geldmarkt mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 60 Prozent mit einer Erhöhung durch die Fed in diesem Jahr. Steigende Leitzinsen würden den Druck auf Anleihen und Aktien gleichermaßen verschärfen – und könnten das fragile Gleichgewicht kippen, das den Markt derzeit noch trägt.

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Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Staaten weltweit nehmen massiv Schulden auf, um Verteidigung und Infrastruktur zu finanzieren. Das spült mehr Anleihen auf den Markt und zwingt Emittenten, Investoren mit höheren Renditen zu locken. Dieser Mechanismus treibt die Kapitalmarktzinsen unabhängig von den Notenbanken nach oben und erhöht die Refinanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen. Solange der Iran-Konflikt die Ölpreise hochhält, bleibt dieser Inflationsdruck bestehen, und damit auch der Druck auf die Kapitalmärkte.

Herrmann benennt die kritische Marke klar: „Weiter steigende Renditen könnten die Rally der Technologiewerte ins Stocken bringen.“ Und: „Korrekturgefahr droht voraussichtlich erst ab einem Zinsniveau von 5 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen.“ Angesichts der aktuellen Dynamik rückt diese Schwelle näher.

Anleihen wieder im Spiel

Parallel rückt der Anleihenmarkt wieder in den Fokus von Investoren. Herrmann sieht dort konkrete Möglichkeiten: „Rund 4 Prozent Rendite sind für fünfjährige Unternehmensanleihen durchaus attraktiv und können auch etwaige Schwankungen an den Aktienmärkten, zumindest teilweise, auffangen.“

Damit treffen zwei gegenläufige Kräfte aufeinander: starke Unternehmensgewinne auf der einen, steigende Renditen und hartnäckige Inflation auf der anderen Seite. Wie lange dieses Gleichgewicht hält, hängt maßgeblich davon ab, wie lange der Iran-Konflikt die Energiepreise, und damit die Inflation, oben hält.